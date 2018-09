Inspecţia Judiciară, despre Kovesi: A urmărit divulgarea unor informaţii

Incercarea lui Kovesi de a le construi o imagine curata celor doi procurori a condus insa la "afectarea increderii cetatenilor in sistemul judiciar, respectiv la efectuarea defectuoasa a urmaririi penale intr-o cauza". Aceste mentiuni se gasesc in Rezolutia Inspectiei Judiciare din 11 septembrie 2018, confirmata de inspectorul sef, judecatorul Lucian Netejoru, si intocmita de inspectorii judiciari Mihaela Hitruc si Andreea Cristina Mina, scrie luju.ro.

Este vorba despre actiunea disciplinara deschisa in urma comunicatului DNA din februarie 2018, in care au fost prezentate stenogramele unor discutii dintr-un dosar aflat pe rolul DNA, discutii care au fost citite si in public, in conferinta de presa sustinuta de Laura Codruta Kovesi in 14 februarie 2018, pe cand inca era sefa a DNA. Din acele discutii ar fi trebuit sa reiasa ca fostul deputat Vlad Cosma, autorul inregistrarilor devastatoare care au condus la inlaturarea din DNA Ploiesti a procurorilor Lucian Onea si Mircea Negulescu, ar fi incercat, atentie, sa santajeze DNA Ploiesti pentru a obtine o situatie favorabila pentru el si tatal sau, Mircea Cosma.



Potrivit actiunii Inspectiei Judiciare, dosarul deschis "din oficiu" la DNA Ploiesti de Lucian Onea si nasa acestuia, procuroarea Giluela Deaconu, ca urmare a afirmatiilor facute de Vlad Cosma (conform carora Mircea Negulescu ar fi ticluit probe nereale in cauze penale), cei doi incercand sa stabileasca situatia stick-ului disparut din dosarul "Cosma", a reprezentat o miza pentru DNA central, documentele demonstrand ca in 21 decembrie 2017 sefa DNA a emis o ordonanta prin care a dispus preluarea dosarului 161/P/2017. Cauza a fost rapid preluata la DNA Central si inmanata procuroarei Iuliana Crisan pentru efectuarea urmaririi penale, formand cauza dosarului 644/P/2017. La scurt timp de la acest moment, Lucian Onea i-a comunicat Laurei Kovesi doua rapoarte intocmite de Gabriela Florea, ofiter de politie judiciara din DNA Ploiesti, care ar fi cuprins marturiile numitului Ivanoff Sabin si ale numitului Razvan Alexe, legate de inregistrari ce urmau sa fie difuzate la Antena 3.

In urma verificarilor, Inspectia Judiciara a concluzionat "in mod rezonabil ca in perioada 09.02.-12.02.2018, CD-urile continand inregistrarile convorbirilor ambientale realizate de comisar sef Florea Gabriela din cadrul ST Ploiesti s-au aflat in posesia doamnei procuror Laura Codruta Kovesi, la acea data procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie".

Analizand modul in care Laura Codruta Kovesi a intrat in posesia unor inregistrari audio, dar si a modului in care aceasta a desi sa faca publice aspecte extrem de importante cuprinse intr-un dosar penal aflat in lucru la DNA, dupa ce a fost preluat de la DNA Ploiesti, Inspectia Judiciara a retinut ca indiferent de ora emiterii comunicatului de presa si de momentul in care au ajuns documente la DNA central, nu se poate nega caracterul confidential al inregistrarilor.



In acest sens, analizand latura subiectiva, Inspectia Judiciara a stabilit ca vinovatia lui Kovesi se raporteaza la afectarea increderii cetatenilor in sistemul judiciar, respectiv la modul defectuos in care a fost efectuata urmarirea penala in cauza.



Concluziile Inspectiei Judiciare retinute in lucrarea nr. 1205/IJ/296/DIP/2018:



"Vinovatia magistratului vizat se raporteaza la afectarea increderii cetatenilor in sistemul judiciar, respectiv la efectuarea defectuoasa a urmaririi penale intr-o cauza.



Ceea ce intereseaza din perspectiva retinerii abaterii disciplinare prev.de art. 99 lit. j) din Legea 303/2004 sub aspectul laturii subiective este atitudinea volitiva a persoanei responsabile de emiterea comunicatului de presa nr. 126/VIII/3/2018 ce contine pasaje din discutiile inregistrate in sediul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti si care ar dovedi existenta unei actiuni deliberate de santaj a procurorilor si ofiterilor de politie judiciara din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti din perspectiva prevederii rezultatului conduitei ilicite (incalcarea caracterului confidential sau secret al informatiilor) si a pozitiei subiective fata de acest rezultat (daca l-a urmarit sau daca doar a acceptat posibilitatea producerii lui sau daca a considerat fara temei ca rezultatul nu se va produce).



Din situatia de fapt rezultata din cercetarea disciplinara, in raport de modalitatea explicita in care este stabilita conduita profesionala a procurorilor in cursul urmaririi penale si in gestionarea informatiilor de care au luat cunostinta in exercitarea functiei, rezulta ca procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, la acea data doamna procuror Laura Codruta Kovesi, a urmarit divulgarea unor informatii cu astfel de caracter, in vederea demonstrarii in mod convingator in fata opiniei publice ca procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti sunt supusi unor acte de santaj. (...)



Interesul public nu poate justifica divulgarea de date esentiale dintr-o ancheta penala, informatiile furnizate prin comunicatul de presa nr. 126/VIII/3/2018 nefiind informatii cu caracter public, astfel cum sunt definite in art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001.



Totodata, prin art. 285 alin. 2 Cod procedura penala s-a consacrat regula potrivit careia procedura din cursul urmaririi penale este nepublica.



In acest context este de retinut ca activitatile specifice care se desfasoara in cursul urmaririi penale au un caracter confidential, justificat de necesitatea asigurarii operativitatii si eficientei strangerii probelor si luarii unor masuri necesare pentru identificarea autorilor si tragerii la raspundere penala a acestora. (...)



Se constata, de asemenea, din consultarea site-ului DNA ca este unicul comunicat de presa ce are inserate pasaje din inregistrari ambientale in legatura cu un dosar penal aflat in cursul urmaririi penale.



Mai mult, pozitia procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie exprimata public in legatura cu efectele divulgarii datelor ce pericliteaza ancheta penala este una de acceptare a eventualitatii producerii unui astfel de rezultat, precizand ca procurorul de caz va aprecia care sunt probele de care va tine cont in urmarirea penala. (...)



Solutia legala, in raport de probatoriu administrat, este aceea de admitere a sesizarii si exercitare a actiunii disciplinare fata de doamna procuror Laura Codruta Kovesi, la data faptei procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, pentru abaterea disciplinara prevazute de art. 99 lit. j) din Legea 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

