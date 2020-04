Iohannis: ”15 mai nu înseamnă reîntoarcerea la normalitatea pe care am cunoscut-o!”

"Dar dacă nu se pot ţine în siguranţă, atunci vor trebui amânate. Nu voi tolera în niciun caz să avem alegeri sub semnul epidemiei", a spus el. Preşedintele a precizat că săptămâna viitoare se va decide dacă se va prelungi starea de urgenţă sau va fi găsită o formulă alternativă, cum este starea de alertă, hotărârea urmând să fie luată după apariţia unor noi date despre evoluţia epidemiei de coronavirus. Iohannis a remarcat că este mai mult de o lună şi jumătate de când trăim cu această epidemie, că societatea românească a dovedit maturitate, dar că nu am atins vârful epidemiei, iar relaxarea restricţiilor din 15 mai nu înseamnă reîntoarcerea la normalitatea pe care am cunoscut-o. ”Vor rămâne foarte multe restricţii în vigoare, nu ne vom putea întâlni decât câte trei, nu ne vom putea întâlni la restaurant”, a explicat preşedintele. Iohannsi a declarat că la începutul epidemiei rezervele României au fost goale, că în Parlament a avut loc un spectacol sinistru, instrumentat de aceiaşi politicieni care şi înainte de criză au avut un comportament demagogic.

Principalele declaraţii ale preşedintelui:

- ”Aş începe prin a remarca că în această epidemie autorităţile, medicii şi românii au obţinut rezultate notabile. Românii au dovedit că au simţ civic, echilibru, iar societatea românească a dovedit maturitate”, a afirmat preşedintele.

- ”Se discută de măsurile de relaxare. Vom ajunge şi acolo. Eu am menţionat că, după 15 mai, anumite restricţii vor fi reduse, dar trebuie să fim foarte, foarte atenţi. Nu am atins vârful epidemiei în România. O relaxare greşită poată să distrugă toate rezultatele oţinute până acum”

- Pericolul nu a trecut şi e nevoie în continuare de maximă atenţie. Faptul că relaxăm anumite măsuri nu înseamnă că revenim la viaţa noastră de dinainte de 15 mai. Experţii spun că nu ştiu când vom reveni la viaţa normală. Vor rămâne multe restricţii în vigoare, nu vom putea ieşi la restaurant sau la mall, nu vom putea pleca din localitate decât cu un motiv serios, nu ne vom putea întâlni decât câte trei. La intrarea în unităţi cineva va măsura temperatura. Iată câte restricţii vom avea. Marile festivaluri nu vor avea loc în acest an, nu putem risca să avem un număr mare de persoane adunate într-un loc. Sunt mulţi care doresc reluarea competiţiilor sportive, dacă se vor relua e o probabilitate mare să se reia fără spectatori. Lucrurile nu vor intra repede în normalitate. Nu se întâmplă totul dintr-o dată, măsurile vor fi graduale.

- Dacă după o măsură creşte numărul de bolnavi, măsura se ia înapoi. E nevoie de echilibru şi abordare responsabilă.

- Atunci când a început epidemia, rezervele României au fost goale. Nu au existat rezerve de măşti, biocide. Au existat foarte puţine medicamente şi au trebuit procurate într-un timp record. S-au folosit nu doar banii puţini din visterie, ci şi bani europeni şi se folosesc în continuare.

- Nu toţi politicienii au dorit să fie de partea care se ocupă de îngrădirea epidemiei. Avem un contraexemplu mare cât Casa Poporului - Parlamentul şi modul în care unele partide şi unii lideri înţeleg să folosească această nenorocire pentru propriul câştig electoral.

- Am văzut un spectacol ciudat, sinistru, un festival deplorabil instrumentat de aceiaşi politicieni care şi înainte de criză au avut un comportament demagogic. Banii românilor au fost risipiţi de guvernele PSD-iste

- Am văzut un festival deplorabil al unor politicieni cu comportament nociv şi demagogic. Banii românilor au fost risipiţi de guvernele PSD-iste. Este trist ca după ani şi ani de guverne PSD să ne găsim să facem faţă unei epidemii groaznice cu visteria aproape goală, fără rezerve şi aceiaşi psd-işti să strige în Parlament că guvernul şi preşedintele nu fac ce trebuie. E jalnic. Vin cu măsuri populiste care nu pot fi puse în practică. Aceştia sunt politicienii care votează legi inaplicabile pentru a câştiga capital electoral. E jalnic. Au fost aprobate acte normative care apasă asupra bugetului public.

Din cauza epidemiei avem probleme economice mari. Putem gestiona economia României, dar nu se poate cu gesturi populiste. De unde să dăm? Putem să dăm doar atât cât este. Aceşti politicieni nu au învăţat nimic din greşelile trecutului, compromit prin acest comportament populist şi demagogic viitorul generaţiilor de români care vin după noi. Nu voi tolera aşa ceva.