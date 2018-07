Iohannis, atac la Coaliția PSD-ALDE, pe tema legilor Justiției: Au legiferat cum au dorit

„Nu trebuie să devenim un exemplu negativ în UE, făcând legi ca anumiți lideri politici să scape de dosare”, a spus el.

Cele mai importante declarații ale șefului statului:



- Tema o reprezintă legile Justiției care au devenit cel mai dezbătut subiect public de când PSD a venit la Guvernare, ceea ce spune totul despre prioritățile acestui partid.



- Suntem într-o situație delicată din cauza modului în care Coalița a știut să legifereze într-un mod lipsit de transparență.



- Au legiferat cum au dorit. Calitatea este proastă, iar rezultatul e foarte îngrijorător



- Am reușit până acum să ferim legile justiției de cele mai nocive modificări. Legile adoptate au fost supuse controlului constituțional. CCR a găsit în 4 ocazii diferite neconcordanțe.



- Asupra acestor legi s-a pronunțat și Comisia de la Veneția. Arată fără echivoc că modificările afectează independența sistemului de Justiție



- Un singur exemplu grăitor: Comisia spune că ansamblul modificărilor afectează independența procurorilor și judecătorilor. Așa ceva în România nu trebuie să se întâmple.



- Legile Justiției trebuie revizuite urgent în Parlament. România este membru cu drepturi depline în UE, dar din acest statut derivă și obligații, inclusiv funcționarea justiției. Este imposibil să construim un sistem de Justiție care contravine normelor europene, care ignoră valorile Europene. O nesocotire a concluziilor Comisiei de la Veneția ar echivala cu o îndepărtate de facto de la normele europene.



- În ceea ce prevește demersurile făcute de mine vă spun că am cerut în mod repetat reexaminarea, am trimis sesizări la CCR,



- În privința legii 304 modificată am epuizat toate căile constituționale și sunt obligat să promulg această lege. Asta nu înseamnă că parcursul acestei legi s-a finalizat



- Solicit în mod expres ca imediat ce se reia sesiunea să reintroducă aceste legi în circuitul parlamentar și să le corecteze așa cum solicită cei avizați. Acest pas e imposibil de evitat.



- Această lege ridică multe probleme pe fond. Aceste deficiențe pot afecta exigențele consituționale și standardele europene și internaționale.



- Referitor la legea 303 voi sesiza CCR cu solicitarea fermă de a ține cont de opiniile Comisiei de la Veneția. Țin să atrag atenția parlamentarilor din majoritate că loialitate lor trebuie să fie față de alegători, față de românii care-și dorecs să rămână în UE.



- Nu trebuie să devenim un exemplu negativ, făcând legi ca anumiți lideri politici să scape de dosare.



- Au fost aleși pentru România,pentru români, nu pentru a scăpa un lider de închisoare. Standardul în materie de legiferare trebuie să fie respectul pentru normelor de drept.

Tag-uri:

loading...