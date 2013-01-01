Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. Zi de doliu național în România

Ion Iliescu a murit marți, la ora 15:55, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.

Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 și 2000 - 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu național, drapelul României fiind coborât în bernă.

Miercuri dimineața, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte, acoperit cu Drapelul Național, a fost depus pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

La catafalc au fost așezate și crucea fostului președinte, dar și o fotografie a acestuia. O singură coroană, cu flori albe, s-a aflat lângă sicriu - cea de la soția acestuia, Nina Iliescu. 'Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina'' - este mesajul scris pe panglica de pe coroană. Nina Iliescu nu a fost prezentă la ceremoniile organizate la Palatul Cotroceni.

Pe parcursul zilei de miercuri, oficiali ai statului, reprezentanți ai corpului diplomatic, dar și simpli cetățeni au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu.

Printre cei care și-au prezentat condoleanțele s-au numărat foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan, care a venit însoțit de trei membri ai Cabinetului - vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Muncii, Florin Manole, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD, foștii premieri PSD Marcel Ciolacu și Victor Ponta, senatorii PSD Daniel Zamfir, Robert Cazanciuc, Titus Corlățean, dar și Adrian Streinu Cercel. Au mai trecut pe la catafalcul lui Ion Iliescu deputatul minorităților naționale Nicolae Păun, președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, deputatul George Becali, fosta ministră a Educației Ecaterina Andronescu, fosta ministră a Muncii Simona Bucura-Oprescu, fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, fostul director al Arhivelor Naționale ale României Ioan Drăgan, reprezentanți ai Curții de Conturi, Curții Constituționale și ai corpului diplomatic.