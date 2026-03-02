Trump afirmă că Iranul „a ignorat” avertismentele SUA de a nu reconstrui programul nuclear
Preşedintele Donald Trump a justificat luni intervenţia militară din Iran prin faptul că Teheranul a ignorat avertismentele Casei Albe de a nu reconstrui programul nuclear, acestea fiind primele sale declaraţii pe care le face direct şi personal de la declanşarea operaţiunii Epic Fury.
„După distrugerea programului nuclear al Iranului şi operaţiunea Midnight Hammer de acum puţin timp (cea din vara anului trecut - n.r.), am avertizat Iranul să nu încerce să-şi reconstruiască programul într-o altă locaţie, deoarece nu le mai puteau folosi pe cele pe care le-am distrus cu atâta putere. Dar au ignorat aceste avertismente şi au refuzat să renunţe la a urmări să se doteze cu arme nucleare”, a spus preşedintele american.
Trump se referea la atacurile SUA asupra a trei centre nucleare iraniene, din luna iunie a anului trecut, despre care Casa Albă a susţinut că au fost distruse „total” şi odată cu ele, şi programul nuclear al Teheranului.
„Regimul avea deja rachete capabile să lovească Europa şi bazele noastre, atât locale, cât şi din străinătate, şi în curând ar fi avut rachete capabile să ajungă la frumoasa noastră Americă”, a continuat preşedintele în declaraţiile sale făcute luni în marja altui eveniment.
CNN notează că este pentru prima dată când preşedintele a făcut declaraţii în direct şi în persoană reporterilor de la începutul operaţiunii, sâmbătă dimineaţa.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
02 mar, 18:57
02 mar, 19:04
Buzoianu: Avem deja 88 de construcții ilegale care au fost dărâmate la Năvodari, Mamaia, Eforie, Tuzla și în Mangalia
02 mar, 19:02
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57