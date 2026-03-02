Buzoianu: Avem deja 88 de construcții ilegale care au fost dărâmate la Năvodari, Mamaia, Eforie, Tuzla și în Mangalia

'În ultimele luni de zile, Ministerul Mediului a scos de la sertar un raport care zăcea acolo de trei ani de zile, care a arătat că au fost construite undeva la 4.000 de construcții, cu un risc foarte mare să fie ilegale. Sigur, instanțele se vor pronunța, dar ăsta este gunoiul care a fost ascuns sub preș ani de zile. (...) Haideți să vorbim un pic și despre construcțiile ilegale care au început deja să fie dărâmate pe plajele din România. Da, în momentul de față, avem deja 88 de construcții care au fost dărâmate la Năvodari, în Mamaia, în Eforie, în Tuzla, în Mangalia, 88 de construcții ilegale. Asta s-a întâmplat în ultimele luni de zile', a spus Buzoianu, la Ora Guvernului.

Întrebată despre licitațiile publice, ea a afirmat că pentru prima dată 'la Ministerul Mediului și la ANAR s-au făcut licitații publice pe un caiet de sarcini care n-a mai fost scris de grupuri de interese'.

'Haos în licitații publice? Păi, pentru prima dată, la Ministerul Mediului și la ANAR s-au făcut licitații publice pe un caiet de sarcini care n-a mai fost scris de grupuri de interese, ci a fost inclusiv dezbătut public, pe lege, așa cum spune legea. Pentru prima dată în istoria ANAR, de când există această minunată țară democratică și de când ANAR își face această treabă, e pentru prima dată când a fost dezbătut caietul de sarcini și n-a mai fost scris în spatele unor uși închise, ca să poată să fie date plajele acolo unde aveau grupurile de interese toate pilele', a susținut ministrul.

În ceea ce privește iazurile piscicole, Diana Buzoianu a arătat că acestea erau 'paravan pentru balastiere'.

'Haideți să vorbim și despre iazurile care au fost scoase la iveală, iazuri piscicole care erau paravan pentru balastiere, un alt fenomen de ilegalitate care a fost ascuns ani de zile. Haideți să vorbim și despre reorganizarea Romsilva și ce a însemnat să stricăm toate șmecheriile unor mafioți care se așteptau să aibă protecție pe viață. Toate aceste lucruri se întâmplă pentru că, în sfârșit, la Ministerul Mediului cineva respectă legea. Și, da, vom respecta în continuare legea', a transmis aceasta.

Dezbaterea 'Ora Guvernului' a fost organizată la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, sub genericul 'Responsabilitatea ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru blocarea investițiilor strategice ale statului român - cazul acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara'.