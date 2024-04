Iohannis: Avem o evaluare foarte corectă a riscurilor la care suntem expuşi în Uniunea Europeană

Şeful statului a fost întrebat referitor la riscul unui conflict pe scară largă în Europa.

"Eu cred că avem o evaluare foarte corectă a riscurilor la care suntem expuşi noi în Uniunea Europeană şi, sigur, este o situaţie complicată. Vrem să creştem cheltuielile pentru Apărare pentru a garanta securitatea statelor noastre, a cetăţenilor noştri. Vrem să transformăm economiile noastre ca să fie mai prietenoase cu mediul, vrem să reducem impactul asupra schimbărilor climatice", a răspuns el.

Şeful statului a adăugat că "toate aceste lucruri se fac cu bani mulţi, dar pe de altă parte, lumea nu doreşte să impună taxe şi impozite mai mari populaţiei", iar în acest context, "discuţiile sunt destul de complexe şi în final depinde de fiecare guvern cum îşi alocă banii pe priorităţi ca să satisfacă simultan cât mai multe din aceste solicitări".

Totodată, preşedintele Iohannis a apreciat că acest lucru a reuşit "destul de bine" în România.

"Am avut şi creştere economică, tocmai am explicat că am avut cheltuieli pentru Apărare. Avem rezultate notabile în zona protecţiei mediului, a schimbărilor în industrie pentru a deveni mai prietenoasă cu mediul. Dar lucrurile nu se vor schimba de azi pe mâine şi nu trebuie să ne speriem de aceste lucruri. Trebuie să vedem, însă, complexitatea şi gravitatea lor şi să le abordăm în aşa fel încât să găsim soluţii, soluţii care sunt sustenabile, adică să nu împovărăm populaţia", a mai spus preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a participat, joi, la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, desfăşurat la Vilnius.