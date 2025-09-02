Ionuț Moșteanu: Îmi doresc ca viitoarele programe de înzestrare ale armatei române să fie realizate în România

'Vorbim despre echipamente dezvoltate, avansate din punct de vedere tehnologic, vorbim despre niște sume foarte mari. Dorința mea ca român, ca ministru român, care sunt astăzi la Galați și văd acest șantier, este să avem în România cât mai mult din echiparea și înzestrarea armatei române. Avem în planul de înzestrare a armatei pentru următoarea perioadă construirea a două nave de patrulare și mai multe nave secundare, vedetele pentru scafandri și altele. O să fie o procedură care va fi urmată, mi-aș dori ca ele să fie construite în România. Șantierul Damen din Galați are tot ce trebuie pentru a construi astfel de nave, ca dovadă ce fac și ce urmează să facă pentru guvernul olandez, pentru guvernul belgian. Au toată tehnologia, toată puterea să ducă la capăt proiecte complexe de 2025 și de 2030, ca să zic așa', a afirmat ministrul Apărării.

Moșteanu a subliniat potențialul Șantierul Naval Damen Galați în industria navală europeană.

'Mă bucur că am ajuns să văd acest șantier unic, o forță a industriei navale europene. Sunt mândru ca român că avem aceste capacități de producție aici, am văzut ce au făcut în anii trecuți. Partea de proiectare este la un nivel de top la nivel mondial, la fel partea de producție. Cei de aici, din Galați, aveți de ce să fiți mândri. Aici este un loc care va crește în următorii ani - așa cum spunea domnul director al Șantierului Naval Damen Galați - sunt comenzi care vin de la toate statele NATO. Și eu îmi doresc ca și România să se alinieze acestui grup de state care produc aici, în România, cele mai moderne nave, nave de care și noi și aliații avem nevoie în viitor', a susținut el.

Referindu-se la resursele financiare disponibile pentru modernizarea armatei, Ionuț Moșteanu a vorbit despre programul european SAFE.

'Ne uităm înainte la perspectivele pe care le avem, la nevoile de înzestrare ale armatei române și sunt câteva lucruri în fața noastră de care trebuie să profităm, iar unul dintre ele este programul de finanțare pe care Uniunea Europeană l-a oferit țărilor membre, acel SAFE despre care se vorbește foarte mult. (...) Vrem să folosim acest instrument financiar pentru a înzestra armata română în acord cu planul de înzestrare, plan agreat cu aliații noștri. (...) Ne uităm înainte cu încredere, cu optimism că vom avea - în speranța mea și a colegilor mei din armata română - capacități de luptă construite în România, fie că vorbim de naval, de terestru sau de alte capacități. Asta ne dă încredere, ne dă reziliență pe termen lung, ne dă o încredere că baza industrială a României va putea să susțină efortul pe termen foarte lung', a adăugat ministrul Apărării Naționale.

Ionuț Moșteanu a punctat și importanța strategică a regiunii Mării Negre și a securității flancului estic.

'Pentru că suntem pe flancul de est, suntem la Marea Neagră și Marea Neagră va fi o mare a provocărilor mulți ani de acum înainte. Chiar și după procesul de pace, pe care ni-l dorim cu toții, va rămâne o mare a provocărilor și datoria noastră alături de aliați, alături de aliații riverani mai ales, de bulgari, de turci, trebuie să asigurăm securitatea navigației, securitatea perimetrelor strategice energetice și asta se întâmplă numai într-o colaborare interinstituțională bună între instituțiile noastre care au atribuții, fie că vorbesc de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne sau SRI. Și, bineînțeles, misiuni comune cu aliații NATO, avem o misiune de succes, misiunea de deminare, care asigură securitatea navigației pe Marea Neagră împreună cu aliații bulgari și turci, misiune care va trebui dezvoltată într-o misiune de patrulare și va trebui să continue multă vreme de acum înainte', a menționat Moșteanu.