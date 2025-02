Ionuţ Moşteanu (USR) anunţă că va chema CNA-ul în Parlament după valul de ură din ultima perioadă

”Eu nu voi accepta niciodată ca această ţară să cadă în mâinile ruşilor. Bunica mea e născută în Tureatca, lângă Cernăuţi şi lângă graniţa cu România. Au fugit de ruşi în 1939 şi au plecat cu familia şi tot ce au putut pune într-o căruţă. Avea 9 ani. Mulţi s-au oprit pe la Dorohoi şi prin zonă, ei au mers mai departe. S-au oprit lângă Găeşti la Gura Foii şi acolo şi-au început o nouă viaţă. Acolo l-a întâlnit după război pe bunicul meu, Marin Moşteanu, care fusese în garda Regelui Mihai. Care apoi a făcut puşcărie politică”, scrie liderul deputaţilor USR pe Facebook.

Deputatul USR precizează că a văzut o avalanşă de ură revărsată împotriva sa în ultimele zile.

”Am fost atacat atunci când am demontat minciunile care circulă despre noua lege ce permite doborârea dronelor. Se fac liste cu oameni care trebuie să dispară, sunt oameni buni, jurnalişti, oameni de cultură, oameni pe care îi cunosc, cu care am vorbit şi ştiu că îşi doresc binele acestei ţări mai mult decât ar fi putut gândi vreodată unul precum Georgescu. Se fac liste pe social media, se fac liste la televiziunea fugarului Ghiţă (RTV) şi la RealitateaTV. Ani de zile am fost şi suntem pe listele acelea, toţi cei din USR, acum sunt mulţi şi din PSD. Sunt terfeliţi toţi cei care mai rezistă în faţa acestui val de ură ce vrea să ne tragă într-o negură a istoriei. Am văzut pe TikTok îndemnurile la violenţă pentru mitingul AUR de sâmbătă. Cum se promovează cu lejeritate „vărsarea de sânge”. Un val de ură venit din toate părţile. Opriţi-vă puţin, oameni buni. Democraţia noastră a fost construită cu prea multe vieţi sacrificate. Astăzi, cer de la liderii partidelor mai multă înţelegere”, arată Moşteanu.

”George Simion, ai responsabilitatea să opreşti pornirile violente ale susţinătorilor tăi! Ai responsabilitatea să opreşti minciunile, toate dezinformările care nu fac altceva decât să alimenteze o ură ce riscă să îţi scape de sub control. Marcel Ciolacu, ai responsabilitatea să îţi protejezi colegii de atacurile venite din partea RTV şi RealitateaTV. Nu mai daţi bani la televiziuni care promovează un discurs al urii de prea mulţi ani. Noi o ştim cel mai bine. Am fost zilnic jigniţi, în timp ce dumneata te duceai în prime-time să dai interviuri. Prea mulţi bani au intrat în conturile fugarului Ghiţă şi în conturile Realitatea. Acum, e timpul să facem scut comun în faţa urii revărsate dinspre această televiziune. Mesajul e valabil şi pentru PNL. Domnule Bolojan, fiţi dumneavoastră Preşedintele şi omul care ia atitudine. Aveţi tribuna prezidenţială. Ieşiţi şi transmiteţi mesajul de speranţă şi încredere de care România are astăzi nevoie”, mai spune Moşteanu.

Deputatul USR precizează că ”partidele democratice trebuie să fie unite astăzi împotriva urii”.

”Negura rusească este aproape. Dar nu e încă totul pierdut. Uniţi, apărăm România!”, subliniază Ionuţ Moşteanu.