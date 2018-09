Jean Claude Juncker: "Am fost primiţi ca prinţii în această ţară"

"Sunt recunoscător că am fost primiţi ca prinţii în această ţară frumoasă. Mulţumesc! Pentru cei care sunt mai puţin fluenţi în limba română, am spus „Mulţumesc!". Când eram tineri, ne-am îndrăgostit de cultura şi de literatura României. A fost ziua reconcilierii dintre istoria şi geografia europeană. Dar nu a fost prima zi în care România a demonstrat lumii că flacăra libertăţii şi a democraţiei era vie în această ţară. Aceste sentimente, aceste convingeri sunt la fel de vechi ca istoria acestei ţări", a declarat Juncker.

Totodată, președintele Comisiei Europene a vorbit despre democrația românească. "Sunt mândru că în 2005, în timpul președinției Luxemburgului la Consiliul European, eu fiind atunci președinte, am semnat tratatul care viza România și Bulgaria. A fost o zi grozavă în viața mea, pentru că am "înotat” împreună cu România și Bulgaria – cele două având mereu aceeași direcție. Ziua în care am semnat înțelegerea a fost, de fapt, „ZIUA” pe care toată Europa a realizat-o, accea în care în sfârșit s-a trecut de la dictatură la democrație. S-a întâmplat datorită oamenilor. A fost ziua reconcilierii dintre istoria și geografia europeană.

Nu a fost prima zi în care România a dovedit că libertatea și democrația fac parte din această țară. Acest sentiment, aceste convingeri pot fi vâzute în trecutul acestei țări. În câteva săptămâni, România va celebra Centenarul. Nu va fi o sărbătoare doar pentru oamenii acestei țări, ci pentru întreaga Europă”, a mai spus Junker.

Jean Claude Junker a mai precizat că este prima dată când participă la una dintre edițiile Inițiativei celor 3 Mări, dar că summitul beneficiază de susținerea Comisiei Europene.

"Comisia susține această Inițiativă a celor 3 Mări. Comisia este complet angajată acestui proces. Conectivitatea este foarte importantă, nu doar de la sud la nord, dar și de la est la vest. Doar așa putem fi siguri că vom schimba viitorul.”