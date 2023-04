Kelemen Hunor: Am început guvernarea într-o situaţie încărcată de probleme

Kelemen Hunor a declarat, vineri, în cadrul Conferinţei Aleşilor Locali ai UDMR, organizată înaintea Congresului, că actuala coaliţie a început guvernarea într-o perioadă încărcată de probleme.

”În 2020, am început guvernarea într-o situaţie încărcată de probleme. Am fost mai mult sau mai puţin pregătiţi în miezul pandemiei. Am preluat guvernarea într-o perioadă în care stingerea incendiului părea să fie singura lucrare cu care ne putem ocupa în guvern”, a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta afirmă că a avut în vizor, însă, şi dezvoltarea, construcţia.

”Dorim să continuăm această muncă. Toată lumea trebuie să ştie doar că în politică întotdeauna pot să apară momente neaşteptate. Chiar şi dacă eşti pregătit, s-ar putea ca situaţia respectivă să nu fie întocmai cum ţi-ai imagina”, a mai afirmat liderul UDMR.

Acesta s-a referit la rotativa guvernamentală.

”Se va numi un nou premier. Pe noi nu ne atinge acest lucru, pentru că noi nu avem candidat la această funcţie şi decizia de a schimba premierul s-a născut în momentul în care partidele au propus acest lucru. Noi nu am putut avea candidat, motiv pentru care nu facem parte din acest acord, ceea ce înseamnă că nu ne băgăm. E ca şi o bătaie bună la cârciumă. Dacă stai acolo şi n-ai nicio treabă, atunci cel mai bine este să nu fii în situaţie. Nu vrem să ne complicăm, dar nu pot să vă promit că totuşi reuşim să rămânem pe dinafară. Noi vrem să rămânem la guvernare”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Acesta a afirmat că UDMR şi-a asumat un mandat de 4 ani.

”Munca ne-am asumat-o pe timp de 4 ani, timp de 4 ani avem intenţia până la sfârşitul ciclului să facem ceea ce trebuie să facem cu bună ştiinţă, cu mare atenţie şi cu putere de muncă, dar vom vedea ce se va întâmpla după ce vom avea un nou premier. Noi ţinem cu dinţii de poziţiile pe care le avem”, a mai afirmat liderul UDMR.