Kelemen Hunor cere scuze românilor pentru afirmația făcută după incidentele din Valea Uzului

„Nu am avut intenția niciodată să jignesc pe nimeni și dacă cineva s-a simțit jignit îmi cer scuze. Eu am vorbit de instituțiile statului care trebuiau să intervină și nu să lase aceste imagini în lume”, a afirmat Kelemen Hunor, la o săptămână după spunea că ”România şi-a arătat faţa adevărată” în cazul incidentelor de la cimitirul din Valea Uzului.

Hunor a mai acuzat Jandarmeria că nu a intervenit în gestionarea problemei.

”Pe 6 iunie am vorbit cu ministrul de Interne. Am cerut să trimită jandarmii și să nu permită ultrașilor sau apropiaților de idei legionare să ajungă acolo. Eu am încredere în Jandarmerie și știu că poate opri și 400 și 4000 de oameni, mai ales într-o vale ca aceea. Noi am spus să nu lase ultrașii acolo, iar doamna ministru a spus să vorbesc cu colegii mei și să îi lase să intre acolo. Jandarmii nu au avut ordin să nu îi lase pe ultrași (…) Nu am avut intenția să jignesc pe nimeni și dacă cineva s-a simțit jignit îmi cer scuze, fiindcă eu nu am vorbit de români. România înseamnă mult mai mult, nu românii, eu am vorbit de instituțiile statului”, a mai precizat liderul maghiar.

Totodată, liderul UDMR s-a delimitat de Ministerul Apărării și a menționat numele lui Codrin Marinescu, invocând un material publicat de jurnalistul Sabina Fati în Europa Liberă:

”Nu cred că primarul din Dărmănești a făcut singur asta, eu cred că sunt și autori morali. Spre exemplu, dacă e adevărat ce a scris Sabina Fati în Europa Liberă, domnul Codrin Marinescu din Ministerul de Interne? (…) Majoritatea cimitirelor militare din țară sunt lăsate de izbeliște. De ce nu le preia Ministerul Apărării pe toate? Am o oarecare reținere față de Ministerul Apărării, după neintervenția autorităților în cazul de la Valea Uzului”, a mai precizat Hunor.

Kelemen Hunor precizase deja că soluția de preluare de către MApN a Cimitirului Internațional al Eroilor din Valea Uzului, așa cum a fost propusă de guvernul Vioricăi Dăncilă, nu este una bună, iar el nu are încredere că naționalizarea ar fi o rezolvare, după ce instituțiile statului "nu au vrut sau nu au putut opri incidentele din 6 iunie".

