Kelemen Hunor: Dacă Legea salarizării ajunge în Parlament fără o majoritate, nu are cum să iasă bine

Liderul UDMR a fost întrebat de unde ar urma să vină banii pentru creșterile salariale după aprobarea noii legi, iar el a spus că, în acest moment, nu există clarificări.

'Nu avem răspuns în acest moment și mai ales nu știm cum au fost distribuite cele 12 miliarde, între ce categorii socio-profesionale, de la Educație, la Sănătate, la Administrație, la Ordine și apărare publică. Deci, nu avem deocamdată un film, o poză, unde au fost distribuiți acești bani. Deci, pentru mine, deocamdată, sunt mai multe întrebări decât răspunsuri', a declarat Kelemen Hunor, marți, la Parlament.

Liderul UDMR a subliniat că fără o majoritate politică solidă în Parlament proiectul 'nu are cum să iasă bine'.

'Dacă ajunge fără un acord politic, fără o majoritate politică în Parlament nu are cum să iasă bine. Pentru că aici, imediat, apar o grămadă de amendamente, unele, poate, acceptabile, altele poate mai puțin și nu se poate cu un proiect de această anvergură fără această majoritate. Deci, eu nu aș încuraja pe nimeni să vină cu proiectul Legii salarizării în Parlament fără un acord politic prealabil. Pe de altă parte, sigur, dacă nu reușim să adoptăm acest proiect de lege în acest moment, dezechilibrele din sistem rămân, dar, oricum, anul viitor se va face o majorare de 7%-8%, în funcție de datele de la Institutul de Statistică pe inflație, dar rămân dezechilibrele. Eu aș vrea această lege să fie adoptată în această sesiune extraordinară sau săptămâna viitoare, dar trebuie să avem răspunsuri la aceste întrebări, pentru că dacă noi adoptăm proiectul de lege fără să avem răspunsuri de unde vom lua cele 4 miliarde și după aceea un guvern care va fi învestit undeva în septembrie, bănuiesc eu, va veni cu majorare de taxe și impozite am terminat. Deci, nu se poate să iei o decizie privind o astfel de majorare de salarii fără să știi de resurse înainte să votezi, pentru că după aceea va fi o presiune pe Guvern să găsească resurse și de unde să găsească resurse Guvernul dacă nu a găsit înainte, sigur, doar prin creștere de taxe cu care eu nu sunt de acord', a declarat Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan se va întâlni marți, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru discuții privind proiectul legii salarizării.