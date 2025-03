Kelemen Hunor: Dacă m-ar întreba Antonescu, nu i-aş recomanda să-l ia pe Dungaciu consilier

”Dacă m-ar întreba Antonescu, nu l-aş recomanda să-l ia pe Dungaciu consilier. Punct. Domnul Dungaciu n-are ce căuta lângă un preşedinte. E bine acolo unde e… Nu ştiu dacă e bine, dar are el unde să facă analizele, toate cercetările posibile şi imposibile. Dacă cauţi oameni cu expertiză, e Naumescu, e dl Goşu, deci sunt foarte mulţi oameni cu expertiză, pe zona relaţiilor internaţionale şi mai ales pe zona noastră. Nu sunt de acord cu Antonescu, ar fi o greşeală să-l ia pe Dungaciu”, a declarat preşedintele UDMR, la B1 TV.

El a comentat şi afirmaţia candidatului coaliţiei, Crin Antonescu, potrivit căreia Ursula von der leyen nu trebuia sa primească un nou mandat în fruntea Comisiei Europene.

”În ceea ce-o priveşte pe Ursula von der Leyen, are dreptate Antonescu. A făcut foarte, foarte multe greşeli von der Leyen în primul mandat. Eu, la PPE în Bucureşti, nu am susţinut-o, se ştie că am avut o discuţie cu ea, cu echipa, în PPE a avut multe voturi contra, dar majoritatea a susţinut-o şi ea e preşedintele Comisiei. Multe greşeli şi toate strategice în primul mandat şi asta se plăteşte, astea sunt costurile”, a subliniat Kelemen Hunor.

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat recent că pe analistul Dan Dungaciu l-ar vrea în anturajul său de lucru, pentru că este bun, precizând că acesta nu este putinist.

”Nu e putinist, după părerea mea. Dan Dungaciu este un om pe care, repet, uneori pot să fiu de acord sau nu, sunt zone pe care omul le cunoaşte”, a completat Crin Antonescu.