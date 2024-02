Kelemen Hunor, despre protestele agricultorilor şi transportatorilor: Cred că Guvernul putea gestiona mult mai bine

Liderul UDMR a calificat drept o "greşeală uriaşă" adoptarea în decembrie a aproape 400 de modificări la Codul fiscal şi s-a referit şi la faptul că realitatea arată că sunt cereale din Ucraina care au rămas în ţară, nu doar au fost tranzitate.

"A fost o greşeală uriaşă să vii în decembrie cu aproape 400 de modificări la Codul fiscal. După aceea, este o greşeală permanentă când apare ceva, dai vina pe alţii, cum a făcut ministrul de finanţe, spunând 'dacă nu facem aşa cum e, nu vin banii de la Uniunea Europeană', ceea ce nu este adevărat. Deci, astfel de chestiuni deja sunt cunoscute şi oamenii se enervează şi mai tare. Trebuia să laşi măcar şase luni de zile pentru mediul de afaceri, indiferent că e vorba de transportatori sau altcineva. Plus, trebuia să discuţi cu ei din timp, fiindcă vrei, nu vrei, realitatea arată că cerealele care au intrat în România şi nu au mers mai departe, din 33 de milioane tone sau cât au trecut prin România, parte au rămas în ţară", a spus Kelemen Hunor la Europa FM.

Liderul UDMR a adăugat că trebuia găsită o soluţie pentru a ajuta fermierii.

"Eu vorbesc cu fermierii şi ei spun că stau cu marfa nevândută. Preţul este foarte, foarte mic. Din acest punct de vedere, supărarea era previzibilă, fiindcă am avut un moment şi anul trecut şi se ştia după septembrie, după ce acordul a expirat şi lucrurile au mers în această direcţie, că dacă nu găsim o soluţie pentru a ajuta fermierii, avem o problemă. Noi am propus să-i ajutăm pe ucraineni şi am făcut bine. Trebuie să ajutăm în continuare, dar nu am propus şi totodată să distrugem agricultura şi acea industrie foarte, foarte subţire ce a început să se întărească. Trebuie să ţii şi de priorităţile economiei tale şi priorităţile agriculturii, priorităţile industriei tale. Din acest punct de vedere eu cred că guvernul putea gestiona mult mai bine, din septembrie, tot ce înseamnă agricultură", a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a mai spus că transportatorii simt dubla măsură cu Schengen.

"România demult ar fi trebuit să intre în Schengen şi ei (transportatorii, n.r.) n-au văzut că, cu mici excepţii, clasa politică ar lupta pentru acest drept absolut legitim. Nu suntem în Schengen cu frontierele terestre şi asta ne va crea probleme în continuare", a precizat Kelemen Hunor.