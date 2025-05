Kelemen Hunor: Un guvern tehnocrat - o stradă înfundată; UDMR îl susține pe Ilie Bolojan premier

El a precizat că UDMR nu are o problemă cu varianta Ilie Bolojan ca prim-ministru, dacă va fi nominalizat de președintele României.

''N-avem nicio problemă să fie Ilie Bolojan premier, dar nu propun eu, propune președintele României. Și, după aceea, cel care va fi desemnat trebuie să formeze o majoritate. Trebuie să adune oamenii și să formeze o coaliție. Dacă va fi propunerea Ilie Bolojan, da, n-am nicio problemă. Noi nu venim nici cu o altă nominalizare, nu venim nici cu o alta, nu venim decât cu alte idei. Da, am spus de repetate rânduri, dacă asta va fi soluția președintelui Dan, atunci asta va fi susținut de noi'', a anunțat Kelemen Hunor, într-o conferință de presă susținută la Parlament.

Kelemen Hunor a subliniat că la consultările avute miercuri la Cotroceni nu s-a discutat de o propunere de premier, dar UDMR dorește un guvern cu o largă majoritate, cu susținere politică asumată.

''Din punctul nostru de vedere, guvern tehnocrat sau premier tehnocrat nu este o opțiune și ar trebui să evităm o astfel de soluție de guvern condus de un premier tehnocrat, fiindcă, da, teoretic există și această soluție, există și această opțiune, dar din punct de vedere politic, eu cred că ar fi o stradă înfundată, fiindcă dacă nu are o susținere politică asumată, atunci va eșua. Că așa e în politică. Deci, dacă am fi într-o perioadă de creștere economică, de venituri extraordinare și cheltuieli mici, se poate. Dar dacă nu, dacă există o susține politică asumată de partidele politice, n-are ce să facă un premier tehnocrat'', a declarat liderul UDMR.

Pe de altă parte, el a reafirmat că ar trebui să evităm să avem fundamentul pentru buget pe TVA, fiindcă asta înseamnă vulnerabilitate și o posibilitate de a pierde bani foarte repede din venituri.

''Ar trebui să evităm creșterea de taxe pe venituri. (...) În ceea privește cheltuielile, poți să tai anumite chestiuni care sunt exagerate. Aproape în toate ministerele, aproape în toate instituțiile sunt cheltuieli exagerate. (...) Sigur, cifrele trebuie arătate de specialiștii din Ministerul de Finanțe'', a adăugat Kelemen Hunor.

În context, el a spus că UDMR a făcut parte din Guvern și ''dacă acolo au fost greșeli, este și vina'' formațiunii.

''Deficitul bugetar a sărit la 9,3% în momentul în care noi nu am fost la guvernare. Dacă au fost creșteri exagerate, alea trebuie tăiate. Dar nu poți să reduci deficitul doar din tăieri de cheltuieli. Nu se poate. O parte da. (...) Sporul de antenă de 15% poate să fie și de 10%, poate și de 5%, poate să fie uniform peste tot. Și în mediul privat se lucrează cu calculatoare. Când au introdus sporul de antenă, nu știu dacă au cugetat bine. Deci, sunt anumite chestiuni care pot fi discutate, trebuie discutate și cu sindicatele, dar sunt lucruri, din punctul meu de vedere, exagerate. Și copii lucrează cu calculator și nu primesc spor de antenă'', a mai declarat el.

Potrivit liderului UDMR, trebuie luate măsuri echilibrate.

''Cei care au contribuit la creșterea deficitului fără să aibă veniturile asigurate pentru a acoperi cheltuielile au partea lor de vină. Acest lucru trebuie recunoscut. Nu poți să fugi de această răspundere. (...) Eu nu spun că au fost măsuri greșite. Greșeala a fost că nu era această creștere acoperită de venituri. (...) Inclusiv noi, când am guvernat. Dacă am greșit acolo unde am luat noi decizii, da, a fost și vina noastră. Alții au luat în altă parte decizii. Eu nu fug de această răspundere și ar fi foarte incorect să fugi de această răspundere. Dar fiecare a avut partea de vină'', a subliniat liderul UDMR.