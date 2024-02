Klaus Iohannis ar putea fi propus de România pentru funcţia de secretar-general al NATO

Jurnalista Bloomberg la Casa Albă Jennifer Jacobs a anunţat, joi, într-un mesaj postat pe reţeaua X (fosta Twitter) că România şi-a anunţat intenţia de a-l propune pe Klaus IOhannis pentru funcţia de secretar general al NATO.

”România i-a notificat pe ceilalţi membri NATO că intenţionează să îl nominalizeze pe preşedintele său, Klaus Iohannis, drept candidat la funcţia de secretar general al NATO”, a scris jurnalista.

Aceasta afirmă că decizia României ”va complica efortul celorlalţi aliaţi de a-l instala pe Mark Rutte ca viitor secretar general”.

Autorităţile de la Bucureşti nu au făcut încă un anunţ în acest sens

Premierul olandez Mark Rutte şi-a asigurat sprijinul a două treimi din ţările membre NATO pentru a conduce alianţa militară începând din cursul acestui an, au declarat miercuri pentru POLITICO doi oficiali de rang înalt din Alianţa Nord-Atlantică.

"După runde foarte intense de discuţii între aliaţi, am ajuns acum în punctul în care peste 20 de ţări NATO sunt pregătite să îl susţină pe premierul Rutte ca viitor secretar general", a declarat un oficial NATO sub acoperirea anonimatului.

Mark Rutte, care îşi face campanie pentru acest post din noiembrie, este singurul nume propus de cele 31 de guverne membre ale alianţei, au precizat oficialii, relata Politico miercuri.

România a notificat aliaţii din NATO că intenţionează să-l propună pe Klaus Iohannis pentru funcţia de secretar-general al Alianţei.

Jurnalista Bloomberg la Casa Albă Jennifer Jacobs a anunţat, joi, într-un mesaj postat pe reţeaua X (fosta Twitter) că România şi-a anunţat intenţia de a-l propune pe Klaus IOhannis pentru funcţia de secretar general al NATO.

”România i-a notificat pe ceilalţi membri NATO că intenţionează să îl nominalizeze pe preşedintele său, Klaus Iohannis, drept candidat la funcţia de secretar general al NATO”, a scris jurnalista.

Aceasta afirmă că decizia României ”va complica efortul celorlalţi aliaţi de a-l instala pe Mark Rutte ca viitor secretar general”.

Autorităţile de la Bucureşti nu au făcut încă un anunţ în acest sens

Premierul olandez Mark Rutte şi-a asigurat sprijinul a două treimi din ţările membre NATO pentru a conduce alianţa militară începând din cursul acestui an, au declarat miercuri pentru POLITICO doi oficiali de rang înalt din Alianţa Nord-Atlantică.

"După runde foarte intense de discuţii între aliaţi, am ajuns acum în punctul în care peste 20 de ţări NATO sunt pregătite să îl susţină pe premierul Rutte ca viitor secretar general", a declarat un oficial NATO sub acoperirea anonimatului.

Mark Rutte, care îşi face campanie pentru acest post din noiembrie, este singurul nume propus de cele 31 de guverne membre ale alianţei, au precizat oficialii, relata Politico miercuri.

România a notificat aliaţii din NATO că intenţionează să-l propună pe Klaus Iohannis pentru funcţia de secretar-general al Alianţei.

Jurnalista Bloomberg la Casa Albă Jennifer Jacobs a anunţat, joi, într-un mesaj postat pe reţeaua X (fosta Twitter) că România şi-a anunţat intenţia de a-l propune pe Klaus IOhannis pentru funcţia de secretar general al NATO.

”România i-a notificat pe ceilalţi membri NATO că intenţionează să îl nominalizeze pe preşedintele său, Klaus Iohannis, drept candidat la funcţia de secretar general al NATO”, a scris jurnalista.

Aceasta afirmă că decizia României ”va complica efortul celorlalţi aliaţi de a-l instala pe Mark Rutte ca viitor secretar general”.

Autorităţile de la Bucureşti nu au făcut încă un anunţ în acest sens

Premierul olandez Mark Rutte şi-a asigurat sprijinul a două treimi din ţările membre NATO pentru a conduce alianţa militară începând din cursul acestui an, au declarat miercuri pentru POLITICO doi oficiali de rang înalt din Alianţa Nord-Atlantică.

"După runde foarte intense de discuţii între aliaţi, am ajuns acum în punctul în care peste 20 de ţări NATO sunt pregătite să îl susţină pe premierul Rutte ca viitor secretar general", a declarat un oficial NATO sub acoperirea anonimatului.

Mark Rutte, care îşi face campanie pentru acest post din noiembrie, este singurul nume propus de cele 31 de guverne membre ale alianţei, au precizat oficialii, relata Politico miercuri.

Tag-uri:

loading...