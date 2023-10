Klaus Iohannis, la Budapesta: Cred cu tărie că este absolut necesară evitarea gesturilor unilaterale sau controversate

„Bună ziua! Doamnă preşedinte, vă mulţumesc pentru invitaţie! Pentru mine şi delegaţia mea este un lucru foarte bun că am fost invitaţi şi că am venit astăzi aici, în Budapesta. Înainte de a mă referi la rezultatele vizitei mele de astăzi, daţi-mi voie să exprim din nou condoleanţe pentru trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte ungar László Sólyom. Vizita mea astăzi la Budapesta, la invitaţia doamnei preşedinte Katalin Novák, constituie un semnal important privind dezvoltarea viitoare a relaţiei noastre bilaterale. Am continuat astăzi dialogul cu doamna preşedinte, după vizita sa de la Bucureşti, de anul trecut, şi după Summitul Iniţiativei celor Trei Mări de la Bucureşti, unde am fost împreună în septembrie. Am exprimat disponibilitatea deplină a autorităţilor române de a acţiona pentru consolidarea dialogului şi a cooperării bilaterale şi de a oferi şi mai multă substanţă Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre”, a declarat Klaus Iohannis, într-o conferinţă de presă comună cu omologul ungar, miercuri la Budapesta.

„România urmăreşte ca acest dialog să aibă o dinamică pozitivă, de dezvoltare şi aprofundare, în interesul tuturor cetăţenilor noştri, indiferent de originea lor etnică”, a continuată şeful statului român.

„România promovează o abordare deschisă, transparentă, pragmatică, bazată pe încredere reciprocă. Cred cu tărie că este absolut necesară evitarea gesturilor unilaterale sau controversate. Trebuie să existe, de ambele părţi, hotărârea de a privi viitorul relaţiilor noastre într-o perspectivă axată pe dezvoltare, cooperare, identificarea elementelor care ne unesc şi a intereselor similare, mai degrabă decât a celor care ne dezbină. Am subliniat că persoanele care aparţin minorităţilor naţionale contribuie la crearea şi consolidarea unor punţi de legătură între statul de cetăţenie – singurul care are răspunderea pentru protecţia drepturilor acestora – şi statul înrudit. Am reluat şi aspectele care ţin de protejarea drepturilor identitare ale etnicilor români din Ungaria, în special, sigur, care ţin de mass-media şi de educaţia în limba maternă”, a completat Iohannis.

El a mai spus că a fost abordată tema privind oportunităţile dezvoltării cooperării bilaterale economice şi sectoriale.

„Am discutat astăzi şi despre oportunităţile de dezvoltare a cooperării noastre economice şi sectoriale, de dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea securităţii energetice. Am subliniat că, în viziunea părţii române, cooperarea economică trebuie structurată prin proiecte de interes comun, nediscriminatorii pe criterii de etnie, care să nu fie limitate doar la anumite părţi ale României şi care trebuie finanţate cu respectarea legislaţiei româneşti şi europene, precum şi cu acordul părţii române. Suntem deschişi să sprijinim investiţiile ungare pe tot teritoriul ţării noastre şi vom încuraja companiile româneşti să investească în continuare în Ungaria”, a mai precizat preşedintele Iohannis.

O altă temă abordată a fost necesitatea adoptării, până la finalul anului a deciziei privind aderarea la UE a Ucrainei şi Republicii Moldova, a mai explicat şeful statului.

„Am abordat şi cele mai importante subiecte de pe agenda europeană, inclusiv în perspectiva deţinerii, de către Ungaria, a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în a doua jumătate a anului viitor. Am reiterat angajamentul României pentru avansarea agendei europene, pentru a avea o Uniune unită, mai puternică şi mai rezilientă. Avem nevoie de o Uniune capabilă să răspundă prin soluţii comune provocărilor unui context internaţional foarte complicat. Discuţiile noastre au evidenţiat sprijinul ambelor state pentru continuarea procesului de extindere a Uniunii. Am reiterat susţinerea fermă a României pentru adoptarea până la finele acestui an a deciziei de deschidere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina şi Republica Moldova”, a mai afirmat Preşedintele României.

Alt subiect discutat a fost aderarea României la Schengen, care este o prioritate europeană a ţării noastre, a mai spus Klaus Iohannis. De asemenea, Iohannis a precizat că i-a prezentat omologului ungar eforturile României pentru creşterea capacităţii de tranzitare a cerealelor ucrainene.

„Am abordat în cadrul discuţiei noastre şi subiectul aderării României la Schengen – prioritatea noastră europeană. Contăm şi pe mai departe pe sprijinul Ungariei şi vă mulţumesc, doamnă preşedinte, pentru că aţi expus foarte clar sprijinul pentru această extindere. Am discutat, de asemenea, despre situaţia din plan regional, european şi global, profund afectată de războiul de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Am reafirmat că sprijinul consistent al României pentru Ucraina va continua atât timp cât va fi nevoie, aşa cum am discutat cu preşedintele Zelenski ieri la Bucureşti. În acest context, am prezentat eforturile României pentru a creşte capacitatea de tranzit pentru continuarea facilitării transferurilor de cereale ucrainene pentru a nu permite o agravare a crizei alimentare globale”, a mai subliniat Klaus Iohannis.

Acesta a adăugat că a discutat cu Katalin Novák şi despre recentele incidente cu drone şi fragmentele din acestea care au ajuns şi pe teritoriul României şi a reiterat necesitatea întăririi capacităţilor de monitorizare şi supraveghere. Altă temă abordată a fost aderarea Suediei la NATO, lucrul necesar pentru consolidarea Alianţei Nord-Atlantice.

„În ceea ce priveşte situaţia de securitate la Marea Neagră, am reiterat faptul că reacţia rapidă a NATO şi a Aliaţilor la incidentele recente cu drone, care au adus atingere inclusiv teritoriului României, prin întărirea capacităţilor de monitorizare şi supraveghere, a fost exemplară şi continuăm demersurile pentru desfăşurarea de echipamente aliate de sprijin. Am discutat şi despre aderarea Suediei la NATO, care este necesară pentru consolidarea Alianţei. Doamnă preşedinte, vă mulţumesc pentru discuţiile foarte bune, de substanţă şi foarte deschise. Fie ca această vizită a mea aici să constituie un pas semnificativ în direcţia ameliorării semnificative a relaţiilor dintre statele noastre. Suntem vecini, avem oportunităţi foarte bune de colaborare economică şi cred că este important să le folosim”; a conchis Iohannis.

