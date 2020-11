Klaus Iohannis: Trebuie găsite soluţii pentru stimularea inovării, încurajarea investiţiilor şi creşterea rolului cercetării

Şeful statului a adăugat că cele două proiecte ale Institutului, în valoare de peste 23 de milioane euro, alocate prin Programul Operaţional Competitivitate, vor creşte capacitatea de cercetare şi inovare cu privire la energia pe bază de hidrogen şi în domeniul nuclear.

„Astăzi, de «Ziua cercetătorului şi proiectantului din România», am răspuns invitaţiei Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice din Râmnicu Vâlcea, care anul acesta aniversează 50 de ani de la înfiinţare. Felicitări! Am dat curs invitaţiei de a vizita această instituţie emblematică pentru cercetarea românească. Am văzut infrastructura de cercetare de aici şi am apreciat discuţia cu echipa Institutului. Prin această vizită am vrut să atrag atenţia asupra importanţei cercetării pentru societatea noastră. De altfel, pandemia de COVID-19 a reconfirmat rolul pe care cercetarea şi inovarea îl au în depăşirea crizelor, indiferent de natura lor”, a afirmat şeful statului.

El a adăugat că „în cercetare ne punem speranţele pentru un tratament viabil şi un vaccin împotriva SARS-CoV-2, care să ne ajute la depăşirea acestei crize profunde, care a afectat întreaga lume”.

„Am văzut cu toţii cum, în domeniul medical, inovarea are un rol esenţial în îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. Tot prin cercetare-inovare putem răspunde ţintelor curajoase asumate prin Pactul Verde European. Pentru aceasta trebuie să facem investiţii, să retehnologizăm, să construim noi capacităţi, să digitalizăm, precum şi să formăm resursa umană. În ultimii ani, cercetarea din România, din păcate, nu a beneficiat nici pe departe de atenţia şi finanţarea cuvenite, situaţie care a avut, indiscutabil, un impact negativ asupra calităţii vieţii noastre, a tuturor. Cercetarea este o componentă indispensabilă a dezvoltării pe termen lung a economiei naţionale, dar şi europene, iar guvernarea actuală ştie acest lucru şi va acţiona în consecinţă”, a mai spus Iohannis.

Preşedintele României s-a arătat ferm convins că ţara noastră poate fi puternică, în cazul în care se bazează pe inovare şi cunoaştere.

„Eu sunt ferm convins că România nu poate fi puternică decât dacă se bazează pe cunoaştere şi inovare. De aceea trebuie găsite soluţii pentru stimularea inovării, încurajarea investiţiilor şi creşterea rolului cercetării în domenii-cheie, cum sunt medicina, biotehnologia sau energia verde. România are un avantaj competitiv imens reprezentat de capitalul uman, a cărui corectă valorificare ne poate conduce către progres, bunăstare şi recunoaştere internaţională. Avem cercetători cu performanţe impresionante, avem tineri remarcabili, dedicaţi şi creativi. Dar, dincolo de acest potenţial intelectual remarcabil, avem nevoie de inteligenţă instituţională, inclusiv pentru a valorifica şi folosi corespunzător oportunităţile europene în materie de finanţare”, a mai explicat Iohannis.

Şeful statului a mai spus că s-a bucurat să vadă la Institutul de la Râmnicu Vâlcea un management care îmbină cercetarea şi transferul tehnologic.

„Finanţarea prin fonduri structurale reprezintă o soluţie pentru sistemul medical românesc, care ar contribui atât la menţinerea tinerilor medici şi cercetători în ţară, cât şi la reîntoarcerea celor plecaţi sau la implicarea diasporei în proiectele din România. M-am bucurat să văd la Institutul de la Râmnicu Vâlcea un astfel de management, care îmbină cercetarea cu transferul tehnologic, cei de aici înţelegând să fie deschizători de drumuri pentru domenii de viitor în România. Cele două proiecte ale Institutului, în valoare de peste 23 de milioane de euro, alocate prin Programul Operaţional Competitivitate, vor creşte capabilitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a Institutului în ceea ce priveşte energia pe bază de hidrogen şi domeniul nuclear”, a afirmat Iohannis.

El a subliniat că trebuie să fie dezvoltate noi tehnologii pe bază de hidrogen şi să fie rafinate soluţiile de stocare a energiei, pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon în atmosferă.

„Dacă dorim soluţii eficiente pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, dezvoltarea noilor tehnologii pe bază de hidrogen, precum şi rafinarea soluţiilor de stocare a energiei sunt cruciale. Cercetarea trebuie privită ca o investiţie în viitorul României. Este, alături de educaţie, şansa noastră la un viitor pe care nu avem voie să-l ratăm. Sunt convins că, prin prezenţa aici, astăzi, a miniştrilor cu responsabilităţi în domeniu, angajamentul pentru susţinerea cercetării în România va prinde contur şi va căpăta continuitate”, a precizat şeful statului.