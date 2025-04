Lasconi, despre Nicușor Dan: Are un grup de interese în spate; multe persoane pestrițe

Despre faptul că în spatele deciziei colegilor din USR de a-i retrage sprijinul pentru candidatura la prezidențiale s-ar afla anumite promisiuni ale lui Nicușor Dan, Elena Lasconi a spus: 'Și dacă ar exista promisiuni din partea lui Nicușor Dan, Nicușor Dan nu este în stare să facă nimic concret, poate doar promisiuni'.

'De ce spun lucrul acesta? Noi suntem pregătiți aici pentru guvernare și ne sabotăm candidatul în mijlocul campaniei electorale? Păi, ce încredere să aibă românii în noi, după ce noi facem astfel de acte de sabotaj?', a adăugat Lasconi.

Întrebată dacă Nicușor Dan i-a atras pe colegii săi, ea a precizat: 'Nu cred că i-a atras, că pe mine nu mă atrage, dar cred că aș vrea să adresez această întrebare: cine a dat darul și cam cât a fost? Și, când spun asta, nu mă refer neapărat la bani, ci mă gândesc la promisiunile astea care oricum sunt deșarte'.

'Eu pot să garantez și pot să lupt pentru ca USR să fie la guvernare și, mai mult decât atât, eu știu să construiesc și asta îmi doream să fac după alegerile prezidențiale. Bineînțeles că după alegerile prezidențiale aș fi ajuns președintele României și nu mai eram membru de partid, dar puteam să las măcar un semn în direcția aceasta, să construim, împreună cu peneliștii adevărați, nu ce vedem noi acum la înaintare, un pol de dreapta serios și să reformăm această țară', a mai spus Lasconi.

Ea a menționat, întrebată pe această temă, că nu a vorbit cu Nicușor Dan despre retragerea ei din cursă.

'Nu. Și el nu are tupeul să facă asta. De asta nici nu cred în candidatura lui, pentru că el nu răspunde la telefon, nu preia inițiativa, întotdeauna îi lasă pe cei din jurul lui să facă asta. Chiar dacă există multe persoane pestrițe în jurul lui, asta mă și sperie, într-un fel, că independentul de fapt nu este independent, are un grup de interese în spatele lui. Nu înțeleg de ce are nevoie de un partid dacă este atât de independent. Îmi dau seama că cel mai independent candidat - și anul trecut, și anul acesta - sunt eu', a mai declarat Lasconi.

Biroul Național al USR a decis să convoace o ședință de Comitet Politic, joi, pentru a vota susținerea, la alegerile prezidențiale din luna mai, a candidatului independent Nicușor Dan.

Ulterior, Lasconi a exclus o retragere a candidaturii sale din cursa pentru alegerile prezidențiale.

'Și acum sunt mai hotărâtă ca oricând. (...) Eu sunt făcută pentru lupte grele. Nu am de gând să mă retrag și voi lupta cu toată ființa mea', a spus Lasconi, pentru Digi 24.