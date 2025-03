Lasconi: Premierul mi-a spus că și-ar da demisia, dacă USR îl susține pe Crin Antonescu

Pe de altă parte, lidera USR și-a anunțat la rândul ei disponibilitatea de a renunța la candidatura pentru prezidențiale, în cazul în care partidele din coaliție ar accepta să îl susțină pe Ilie Bolojan pentru Președinția României.





Precizările au fost făcute în urma unei discuții între premierul Marcel Ciolacu și lidera USR, Elena Lasconi, la Palatul Victoria.





'Suntem într-un moment în care, din dragoste pentru țara noastră, ar trebui să ne scuturăm de orgolii și să luăm o decizie înțeleaptă. Sunt două zile în care ar trebui să dialogăm și mă bucur că am simțit deschidere din punctul acesta de vedere. Pe de altă parte, premierul mi-a spus că și-ar da demisia din funcția de premier, dacă noi l-am susține pe Crin Antonescu. Și i-am spus să își pună o singură întrebare: dacă vreun român care a plecat din România să muncească în diaspora ar vota vreodată un președinte care în ultimii zece ani nu a muncit deloc și care atunci când a fost în Parlament era cunoscut ca un chiulangiu', a spus lidera USR într-o declarație acordată presei.





Lasconi a precizat că USR va lua o decizie în urma discuțiilor din forurile de conducere ale partidului. A opinat că ar fi exclus ca USR să susțină un om care 'în ultimii zece ani nu a muncit deloc'. Lidera USR a subliniat că îl susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al României.





'Eu voi merge să vorbesc cu colegii mei, pentru că nu iau decizii de una singură, dar vă spun că am fost în țară și m-am întâlnit cu filialele noastre. În fiecare zi am câte un 'call' cu filialele din țară unde nu am ajuns. Eu cred că în momentul de față este exclus ca noi să susținem un om care în ultimii zece ani nu a muncit deloc. În aceste două zile ar trebui să fim înțelepți. În aceste două zile ar trebui să îl sprijinim pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al României', a mai spus ea.





Lasconi a explicat că îl susține pe Ilie Bolojan deoarece acesta este 'în creștere' în sondajele de opinie. Ea apreciază că dacă Nicușor Dan sau Crin Antonescu ar ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale, ar câștiga candidatul 'izolaționiștilor'. Potrivit lui Lasconi, Marcel Ciolacu îl susține pe Crin Antonescu, dar este în continuare 'deschis' dialogului.