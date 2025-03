Lasconi referitor la Tik-tok: Ar fi foarte bine să-l închidă măcar înainte cu o săptămână înainte de prezidențiale

'Dacă nu sunt în stare să ne asigure de asta, eu cred că ar fi foarte bine să-l închidă măcar înainte cu o săptămână-două de alegerile prezidențiale și după aceea să-i dea drumul. De ce spun lucrul acesta? Pentru că incompetența ne-a dus în punctul în care Curtea Constituțională a trebuit să ia această decizie de anulare alegerilor, de renumărare și de a scoate din competiție un candidat. Nu este normal să se întâmple asta. (...) Eu sunt pentru libertatea de expresie și pentru democrație dar, atâta timp cât există riscul de a avea o influență statală și non-statală, cum ni s-a comunicat, eu cred că am putea să luăm o astfel de decizie', a declarat Elena Lasconi, într-o conferință de presă.



Aceasta a amintit că USR a depus la Parlament un proiect legislativ privind eliminarea fake news, 'care stă la sertar'.



'Eu am spus foarte clar, în ceea ce privește TikTok-ul, noi avem nouă instituții ale statului care ar trebui să se asigure că nu mai zburdă trollii și boții și că nu vom mai trece exact prin aceeași experiență de anul trecut. Dar încă nu ne asigură nimeni că vom fi în siguranță și că nu se va întâmpla exact același lucru la indigo, ca și anul trecut. Tocmai de aceea, eu am propus că, dacă nu sunt în stare, să-și asume, pentru că noi avem exact aceeași șefi. Și, după cum l-ați auzit și pe Klaus Iohannis înainte de a demisiona, spunea că nu este nimeni responsabil. În afară de AEP, în toate celelalte instituții sunt exact aceiași șefi, nu s-a întâmplat absolut nimic. Noi avem niște propuneri concrete prin care avem un proiect legislativ depus în Parlament, fake news-ul să fie dat jos în maxim 15 minute iar un mesaj care ar putea să fie manipulator se nu poate să fie distribuit mai mult de 150 de persoane. Există un proiect de lege, văd că încă stă la sertar', a arătat Elean Lasconi.



Președinta USR s-a aflat duminică în județul Olt, unde a avut întâlniri cu alegătorii în sudul județului, în comuna Izbiceni, condusă de primarul USR Fănel Bădici, cât și în municipiul Slatina.

