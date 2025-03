Lasconi spune că şi-ar dori ca Ilie Bolojan să intre în cursa prezidenţială

”Eu sunt în plină campanie electorală, lupt în continuare, mă duc, vorbesc cu oamenii în toată ţara”, a spus Elena Lasconi, la Digi24, despre candidatura la prezidenţiale, ea precizând că în opinia sa maia Sandu ar putea să fie un preşedinte în care ar avea încredere. Întrebată despre o candidatură a preşedintelui interimar Ilie Bolojan, Lasconi a menţionat că acesta este ”un om serios şi încă de la prima întâlnire, de după turul întâi, a spus că ar trebui să facă o construcţie serioasă de dreapta”.





”Dânsul îmi spunea mereu că PNL nu o să mă susţină atunci după ce s-au anulat alegerile de fapt. Şi eu îi spuneam, haideţi să facem măsurători serioase, pentru că eu nu ţin cu dinţii de absolut nimic şi gândiţi-vă că nu sunt un candidat oarecare, nu mă umflu în pene acum, dar totuşi sunt candidatul care a intrat în turul doi”, a completat Lasconi.





Preşedinta USR a adăugat: ”Dacă coaliţia şi-ar schimba candidatul şi am face nişte sondaje foarte serioase, eu le-aş recomanda să strângă semnături şi pentru domnul Bolojan şi aş vedea, de exemplu, în sondajele respective, că are şanse să ajungă preşedinte, eu l-aş susţine pe domnul Bolojan”. Elena Lasconi a mai arătat că îşi poate depune candidatura până pe 15 martie.





Întrebată dacă aşteaptă să intre în cursa electorală Ilie Bolojan, Lasconi a spus: ”Eu mi-aş dori să facă lucrul acesta, am avut şi o discuţie cu dumnealui. Dânsul a spus că nu doreşte, dar probabil că vrea să fie împins în faţă şi uite, o fac eu, pentru că consider că România are nevoie de un preşedinte serios”.





Lasconi a menţionat că sondajul USR, care va fi gata în data de 10 martie, îl măsoară şi pe Ilie Bolojan pentru prezidenţiale.