Lider PNL Diaspora, despre ședința celor din aripa PDL convocată de Blaga: "Vrem să dăm un semnal de unitate"

"Este o şedinţă de consultări. Dl Vasile Blaga este unul din foştii lideri ai partidului, a fost şi copreşedinte al PNL. Vrem să dăm un semnal de unitate. Să nu uităm că mare parte dintre actualii primari ai PNL, de exemplu, şi foşti primari ai PDL şi o asemenea consultare este necesară în condiţiile în care au apărut tot felul de ştiri care, din punctul meu de vedere, au încercat să dezbine PNL. Această consultare este binevenită ţinând de necesitatea unităţii în PNL



Partea interesantă e că o spun pe surse nu oficial, ceea ce îmi dă o senzaţie de inconfort, dar poziţia noastră va fi una de unitate. Noi am ales un preşedinte al PNL acum un an, care din punctul nostru de vedere performează. Este prezent, are mesaj, iar în acest moment eu consider că adevăratul nostru adversar este PSD, nicidecum colegii din PNL sau partidele din Opoziţie," a declarat Badea, înaintea ședinței Biroului Executiv al PNL.



Despre faptul că Vasile Blaga este vehiculat ca posibil candidat la europarlamentare, Badea a declarat: "Eu consider că orice fost preşedinte al PNL ar putea să fie pe o listă la europarlamentare".



Printre cei care vor participa miercuri la ședința foștilor PDL-iști se numără Raluca Turcan – lider PNL Sibiu, Daniel Buda – lider PNL Cluj, dar și Mircea Hava – lider PNL Alba.



Pe lângă o parte din liderii filialelor PNL din Ardeal vor fi prezenți și câțiva șefi ai organizațiilor liberale din Moldova. Printre aceștia se numără deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan - coordonator al PNL Iași, fostul senator PNL de Suceava, Gheorghe Flutur, potrivit unor surse citate de Mediafax.



Întâlnirea lui Blaga cu foștii pedeliști vine pe fondul unei ședințe tensionate a Biroului Politic Național al PNL de luni, unde câțiva liberali l-au criticat pe Ludovic Orban pentru direcția în care se îndreaptă partidul, potrivit surselor politice ale Mediafax.



La reuniunea de luni, Orban le-a reproșat acestor liberali că nu vin cu soluții și în loc facă opoziție la PSD, se ocupă cu subminarea din interior a formațiunii. Mai mult, un număr de 16 liberali, printre care se află liderul PNL București, Cristian Bușoi, și președinții filialelor de sector, au întocmit o listă prin care susțin demiterea lui Ludovic Orban de la șefia partidului, au explicat sursele MEDIAFAX. Printre liberalii nemulțumiți de Ludovic Orban, care au participat la ședința de luni a Biroului Politic Național al PNL de la Parlament, au fost Anca Boagiu, președinte PNL Sector 2, senatoarea Alina Gorghiu (fost președinte al PNL - n.r.), liderul senatorilor liberali, Iulian Dumitrescu, primarul Aradului, Gheorghe Falcă, senatorul Marcel Vela, fostul deputat PNL, Hubert Thuma și deputatul PNL, Tinel Gheorghe.

