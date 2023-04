Lucian Bode, despre Cristian Rizea: A fost identificat pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta a fost obligaţia structurilo

”Conform competenţelor pe care structurile MAI le au, cetăţeanul la care faceţi referire a fost identificat pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta a fost obligaţia structurilor noastre. Am realizat acest lucru şi am aşteptat decizia autorităţilor din Republica Moldova, decizie care a venit ieri, ne-a comunicat intenţia lor de a-l preda către autorităţile române”, a spus ministrul de Interne. Lucian Bode a precizat că structurile MAI, prin Poliţia de Frontieră şi prin Poliţia Română au procedat la preluarea acestui cetăţean şi transferal lui către o unitate de penitenciar. ”Alte obligaţii şi alte responsabilităţi nu aveam, acestea sunt obligaţiile legale de care noi ne-am achitat”, a spus el. Ministrul de Interne a spus că nu ştie datele exacte, pe ore, dar cert este că, în momentul în care au fost solicitaţi, la Albiţa, au procedat imediat la preluarea lui, transferul lui către unitatea de penitenciar şi misiunea s-a încheiat. Fostul deputat Cristian Rizea - dat în urmărire internaţională de autorităţile române în urma unei condamnări la patru ani şi opt luni de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani - a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani şi a fost îndepărtat sub escortă, anunţă joi Inspectoratul General pentru Migraţie de la Chişinău. Rizea a fost preluat preluat joi seară, de poliţiştii români pentru a fi încarcerat.