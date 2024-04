Lucian Romaşcanu, candidat la şefia CJ Buzău: Nu vom ataca, vom răspunde cu politeţe când vom fi atacaţi

Cu această ocazie, senatorul social-democrat a declarat că parcurge o nouă experienţă politică, similară celei pe care a desfăşurat-o la nivel central şi a anunţat că va duce o campanie electorală pozitivă.

"Este o altă experienţă pe care sunt gata să mi-o asum cu toată energia, este o experienţă oarecum similară din perspectiva dinamicii activităţii cu cea de ministru, este altceva spre deosebire de Parlament, cu rezultatele imediate ale deciziilor pe care le iei şi mă bucur că pot servi şi din această poziţie. Sunt convins că vom avea un rezultat care ne va duce către câştig şi la municipiu, la judeţ şi în toate UAT-urile. Este o poziţie onorantă, de care împreună cu domnul Constantin Toma sper să ne achităm cu succes şi să schimbăm în continuare faţa judeţului şi a municipiului. Nu ştiu cum să spun să nu sune doar a slogan, este evident că vom face o campanie pozitivă, avem foarte multe lucruri de arătat, nu vrem să ieşim din sfera civilizaţiei, vrem să avem dialog constructiv cu absolut toţi cei care sunt implicaţi şi din alte partide în această campanie, astfel încât să rezulte cel mai bun program pentru cetăţeni. Nu vom ataca, vom răspunde cu politeţe atunci când vom fi atacaţi, avem foarte multe lucruri bune de spus despre ceea ce s-a făcut în municipiu şi în judeţ", a declarat preşedintele PSD Buzău, Lucian Romaşcanu.

Cel mai tânăr candidat propus pe lista de consilieri judeţeni are 23 de ani şi a studiat la Londra.

"Am terminat facultăţile la Londra, am studiat Securitate şi am studiat Istorie şi acum termin cea de-a treia facultate la nivel de master în Drept. Am lucrat la Ambasada României şi la Consulatul României la Londra şi tocmai ce m-am întors de la Bruxelles, de la Parlamentul European. Sunt de părere că tineretul trebuie inclus mult mai mult la nivel decizional şi doresc să ofer un exemplu reprezentativ", a precizat candidatul PSD Briana Ioniţă.

Tot vineri şi-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău social-democratul Constantin Toma.