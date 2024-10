Ludovic Orban: Am convingerea că foarte mulţi clujeni vor privi cu atenţie candidatura mea şi mă vor sprijini

"Astăzi este prima zi de campanie şi vreau să se noteze faptul că în prima zi de campanie sunt prezent în Cluj-Napoca. Nu sunt prezent întâmplător (...), fiindcă printre oraşele, localităţile care au o influenţă extrem de mare asupra evoluţiei României se află şi municipiul Cluj-Napoca. Am venit cu mare plăcere la Cluj-Napoca, pentru a avea primul eveniment de campanie. Sunt apropiat de Cluj, am avut multiple legături cu Clujul şi am sprijinit de-a lungul timpului foarte multe proiecte importante pentru Cluj. (...) Am convingerea că foarte mulţi clujeni vor privi cu atenţie candidatura mea şi mă vor sprijini, pentru că voi fi un preşedinte care va trata Clujul aşa cum merită, nu cum vor alţii să trateze Clujul", a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă susţinută lături de Eugen Tomac, preşedintele PMP, Adela Mîrza, preşedintele Alternativa Dreaptă, Adrian Oros, preşedintele Forţa Dreptei Cluj.

Alianţa Forţelor de Dreapta organizează, vineri, la Cluj-Napoca, reuniunea regională a organizaţiilor Forţa Dreptei, PMP, Alternativa Dreaptă şi PNŢ Maniu-Mihalache.