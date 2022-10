Ludovic Orban, despre scandalul achiziţiei de BMW de către IGPR: E jalnică metoda de disculpare aleasă

Orban afirmă că e jalnică metoda de disculpare aleasă de ministrul încolţit, el precizând că singura soluţie pentru Bode este să plagieze gestul fostului său coleg de cabinet, Sorin Câmpeanu.

”Săptămâna aceasta am depus împreună cu USR o moţiune contra ministrului de interne Lucian Bode. Printre alte critici la adresa ministrului, am inclus achiziţionarea, printr-o licitaţie cu dedicaţie, a 600 de BMW de la firma controlată de un om de afaceri apropiat de chiriaşul de la Cotroceni. Astăzi, Bode a făcut o conferinţă de presă în care a încercat să manipuleze opinia publică, aruncând responsabilitatea pentru această procedură de achiziţie viciată şi asupra mea, menţionând că eu am semnat hotărârea de guvern 971 din 12 noiembrie 2020”, spune Ludovic Orban.

Liderul Forţa Dreptei afirmă că ”e jalnică metoda de disculpare aleasă de ministrul încolţit”.

”Oricine poate să intre pe portalul legislativ şi să vadă conţinutul acestei hotărâri de guvern. Va constata că este o hotărâre de guvern care aprobă necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii:„ Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulaţie”. Aceste achiziţii erau necesare pentru a creşte siguranţa rutieră. Nu scrie nicăieri în hotărârea de guvern ce tip de autospeciale trebuie achiziţionate. Nu este prevăzută nicio specificaţie tehnică pentru niciunul dintre produsele care urmează să fie achiziţionate”, spune Orban.

El mai menţionează că ”hotărârea prevede achiziţionarea doar a 300 de autospeciale, nu 600 câte a achiziţionat ministerul condus de Bode”, potrivit News.ro.

”Prin această declaraţie, chiar el recunoaşte că a încălcat hotărârea de guvern pe care o invocă”, continuă Orban.

”Răspunderea integrală pentru organizarea licitaţiei şi pentru fraudarea acesteia este a ministrului şi a celorlalţi implicaţi în procesul de achiziţie. Este evident pentru orice om de bun simţ că specificaţiile tehnice din documentaţia de licitaţie au fost puse în mod deliberat pentru a elimina ilegal din competiţie orice altă firmă în afara firmei care a fost declarată câştigătoare”, afirmă fostul premier.

Potrivit lui Ludovic Orban, ”în concluzie, singura soluţie pentru Bode este să plagieze gestul fostului său coleg de cabinet, Sorin Câmpeanu”.

Ministrul de Interne, Lucian Bode a prezentat, joi, concluziile Corpului de Control în cazul achiziţiei de maşini BMW pentru Poliţie de la firma unui apropiat al preşedintelui Klaus Iohannis, arătând că ”licitaţia este corectă, iar domnul Drulă dezinformează cu bună ştiinţă”.

”Întregul proces de achiziţie publică s-a derulat de către autoritatea contractantă - IGPR - cu respectarea principiilor de obiectivitate, transparenţă şi legalitate”, afirmă Bode. El critică afirmaţiile fostului ministru al Transporturilor Cătălin Drulă: ”Drulă face acuzaţii grave, cu atac la persoană, vorbind de documente semnate de către dânsul. Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns. Drulă cere DNA să se autosesizeze. Ce ar trebui să înţelegem acum? Că se autodenunţă”.

Totodată, Bode susţine că aceia care încearcă să denatureze scopul unor proiecte ale MAI încercând să obţină capital politic ”prin minciuni şi dezinformări” sunt ”oameni mici”. Referindu-se şi la discuţiile legate de alte achiziţii, Bode afirmă: ”Am văzut o glumă pe reţele de socializare şi spunea că poliţiştii în aceste condiţii nu vor mai achiziţiona pistoale cu electroşocuri, vor achiziţiona urzici. E o glumă amară, dar suntem în situaţia asta”.