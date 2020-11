Ludovic Orban: Încercăm să fim atenţi la toate nevoile, aspiraţiile, obiectivele pe care le au organizaţiile de tineret

„Încercăm să fim atenţi la toate nevoile, aspiraţiile, obiectivele pe care le au organizaţiile de tineret. Încercăm să generăm programe de susţinere pentru diferite categorii de tineri, în acest sens pot să vă spun că am introdus măsuri care nu au mai fost introduse, de sprijin pentru angajarea tinerilor.Pregătim finanţarea europeană pentru susţinerea tinerilor Am instituit, cred că pentru prima oară, granturi pentru firme care sunt deţinute de studenţi, Start Up Student. De asemenea, încercăm să venim în sprijinul tinerilor cu iniţiativă economică şi nu numai, tinerilor care au iniţiative în domenii sociale de activitate", a declarat Ludovic Orban.

El a amintit şi de „actul normativ prin care, practic, am garantat gratuitatea transportului navetei şcolare pentru elevi”. „Şi, evident, am pregătit o serie de alte măsuri care au fost prezentate sau vor fi prezentate în perioada următoare”, a completat prim-ministrul la reuniunea Consiliului Naţional pentru Tineret.

