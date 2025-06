Maia Sandu, la Odesa: Istoria ne arată că atunci când agresorii nu sunt opriți costul păcii e insuportabil

Liderul de la Chișinău a subliniat că, în cazul în care Ucraina pierde războiul, Federația Rusă nu se va opri în Republica Moldova.



'Suntem alături de Ucraina pentru că suntem convinși că Ucraina este piatra de temelie a securității europene. Acest război nu este doar despre Ucraina. Este despre viitorul Europei. Mai mult decât atât, este despre ordinea internațională bazată pe reguli. Facem multe, dar Rusia are mai multe arme, mai multă mobilizare, mai multă propagandă. Dacă vrem să restabilim pacea în Europa - și trebuie - trebuie să egalăm și să depășim aceste capacități. În timp ce Rusia poartă un război brutal pe teritoriul Ucrainei, ne atacă pe restul dintre noi cu arme hibride - minciuni, manipulare, șantaj, infiltrarea sistemelor noastre politice. Subminează democrațiile, exploatează libertățile noastre pentru a aduce la putere oameni care nu mai susțin Ucraina. Iar dacă Ucraina pierde, credeți-mă, Rusia nu se va opri în Moldova', a afirmat Maia Sandu.



În opinia sa, 'actuala abordare - sprijinul lent, fragmentat, ezitant - nu este suficient și nu a fost niciodată'.



'Rusia mobilizează mai repede, la o scară mai mare, are mai multe resurse, mai multe capacități și mai puține constrângeri. Ucraina primește mai puțin și prea târziu. Asta trebuie să se schimbe. Lupta Ucrainei nu este lupta altcuiva. Este și lupta noastră. O Ucraină independentă și europeană nu este un gest de caritate. Este un interes vital pentru noi toți. Costul întârzierilor crește. Istoria ne-a arătat că, atunci când agresorii nu sunt opriți din timp, costul păcii devine insuportabil. Trebuie să ne ridicăm la înălțimea provocării, așa cum au făcut generațiile dinaintea noastră, și să ieșim mai puternici. Alternativa este să fim zdrobiți de un dictator însetat de putere, care îi va inspira și pe alții să îi urmeze exemplul și să distrugă pacea la nivel global', a punctat liderul de la Chișinău.



Potrivit președintelui moldovean, Rusia își dorește ca țara sa să întoarcă spatele Ucrainei.



'Rusia vrea o Moldovă care întoarce spatele Ucrainei și Uniunii Europene. Mai grav - vrea să folosească Moldova împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene. Nu trebuie să permitem acest lucru. Moldova contribuie pentru că știe ce este în joc. Știm că securitatea Ucrainei este securitatea Moldovei', a atras atenția Maia Sandu.



Ea a menționat că tocmai de aceea au fost instruiți peste 160 de geniști ucraineni, au fost găzduiți peste 100.000 de refugiați, este facilitat tranzitul cerealelor ucrainene, au fost donate echipamente energetice pentru reconstrucție, se fac investiții în drumuri, căi ferate și poduri, care într-o zi vor susține procesul de reconstrucție.



'Și acolo unde mijloacele noastre sunt modeste, vocea noastră trebuie să fie puternică. Noi, prietenii Ucrainei, trebuie să fim vocea Ucrainei în lume. Acolo unde Ucraina nu are ambasade, să vorbim noi în numele ei. La fiecare forum internațional, în fiecare întâlnire bilaterală, să reamintim lumii că granițele nu se schimbă prin forță, atrocitățile nu sunt normale, răpirea copiilor este o crimă de război. Către liderii de la această masă și către cei din capitalele europene și din lume: să nu fim generația care a ezitat! Să fim generația care a stat ferm, a acționat cu curaj și a protejat pacea. Împreună putem apăra Ucraina. Și, făcând asta, putem apăra viitorul nostru comun - într-o Europă unită, democratică și liberă', a subliniat președintele Republicii Moldova.



La reuniunea de la Odesa au participat miercuri 11 șefi de state, de guverne sau lideri ai parlamentelor, din România, Ucraina, Republica Moldova, Serbia, Macedonia, Muntenegru, Slovenia, Albania, Bulgaria, Croația și Grecia.

