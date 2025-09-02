Homepage » Actual

Maia Sandu: Singura cale prin care Republica Moldova își poate păstra democrația este aderarea la UE

| 09 sep, 18:46

 

Singura cale prin care Republica Moldova își poate păstra și consolida democrația este aderarea la Uniunea Europeană, a declarat marți președinta moldoveană Maia Sandu, pentru un grup de jurnaliști români.

 

 

 

''Astăzi, în Parlamentul European, am vorbit despre atacurile Kremlinului la adresa democrației Republicii Moldova. Am spus că Republica Moldova poate fi văzută ca un laborator de testare, dar ținta adevărată a Kremlinului este Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, împreună trebuie să înțelegem care sunt aceste riscuri la adresă a democrațiilor noastre și, împreună, să lucrăm să învățăm cum să ne apărăm democrația'', a spus șefa statului moldovean.
Ea a ținut să mulțumească României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova.
În discursul său în fața eurodeputaților, Maia Sandu a declarat că viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie vor fi cele mai importante din istoria sa, iar rezultatul va hotărî 'dacă ne consolidăm ca democrație stabilă' sau (...) dacă 'Rusia ne smulge de lângă Europa și ne transformă într-o amenințare la frontiera de est a Europei'.
Șefa statului moldovean s-a referit apoi la procesul de aderare la UE, accentuând că multe dintre actualele țări ale UE nu erau democrații complete atunci când au aderat. Aceste țări au luptat împotriva dictaturilor și au depășit greutățile economice - și 'niciuna dintre ele nu a făcut-o singură'.
Președinta Maia Sandu a subliniat, de asemenea, că, pentru Republica Moldova, aderarea la UE nu este doar un exercițiu tehnocratic, 'este o cursă contracronometru pentru a ne ancora democrația în Uniunea Europeană, unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia.'
În încheierea discursului în plenul PE, Maia Sandu s-a adresat în limba română cetățenilor moldoveni, spunând că aceștia trebuie să fie mândri că au construit o democrație vie și au păstrat-o timp de trei decenii, chiar și atunci când unii au încercat să o reducă la tăcere sau să o distrugă.

 

