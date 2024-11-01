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MApN: Două drone aflate în derivă în Marea Neagră au fost detonate de scafandrii Forțelor Navale Române

| 11 aug, 20:40

Două sisteme aeriene fără pilot aflate în derivă în Marea Neagră, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, au fost distruse controlat, marți, de scafandrii EOD ai Forțelor Navale Române, a informat Ministerul Apărării Naționale.

 

Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, sistemele au fost semnalate în jurul orei 08:00 în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, de personalul unei nave civile care efectua lucrări în zonă.
'O navă a Gărzii de Coastă, la bordul căreia s-a aflat o echipă specializată în intervenții EOD din Forțele Navale, s-a deplasat în zona indicată. În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot (UAV), model GERBERA, posibil cu încărcătură explozivă, precum și o aripă provenită de la o dronă. Cele două UAV au fost neutralizate prin detonare controlată de scafandrii EOD, iar fragmentul de dronă, care nu prezenta risc pirotehnic, a fost preluat la bord', se precizează în comunicat.
Comandamentul Componentei Navale a luat legătura cu partea ucraineană, care a confirmat că aparatele nu aparțin forțelor ucrainene, a menționat MApN.

 

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