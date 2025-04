Marcel Ciolacu, după declaraţiile lui Dragoş Sprînceană: Nu există niciun ”emisar al lui Ciolacu”

”Părerile exprimate în spaţiul public de diverşi cetăţeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale şi nu implică o poziţie a statului român. Poziţiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituţionale, în strânsă legătură cu Preşedinţia şi Ministerul Afacerilor Externe. Priorităţile politicii externe româneşti rămân, aşadar, neschimbate”, scrie premierul într-o postare.

”Prin urmare, nu există niciun ”emisar al lui Ciolacu”, există însă mulţi români din diaspora – antreprenori, medici, specialişti IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă şi care s-au arătat dispuşi să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât şi în Europa”, mai afirmă Ciolacu.

Premierul precizează că ”avem milioane de români în Diaspora şi fiecare dintre ei, prin ceea ce face zi şi zi, poate fi un foarte bun ”emisar” al ţării noastre”.

”La fel cum polonezii au apelat la diaspora lor pentru a creşte vizibilitatea propriului stat, la fel voi proceda şi eu cu oricine este dispus să sprijine activ România. Între a face ceva pentru ţara mea şi a mă jeli continuu pe reţelele sociale ca unii şi alţii, aleg să acţionez. Cei care ne-au ţinut ani de zile pe la uşa Schengen sunt cei care ne dau astăzi lecţii despre ce trebuie sau nu trebuie făcut”, mai spune Marcel Ciolacu.

Reacţia premierului vine după ce unul dintre emisarii speciali ai României, Dragoş Sprînceană, a explicat la Digi24 ce rol ocupă în relaţia cu SUA. A avut însă poziţii contradictorii legate de războiul din Ucraina, dar şi de ce va face exact pentru îmbunătătirea dialogului cu administratia Trump.

El a susţinut în mod fals că preşedintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina şi că administraţia americană ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina şi pro-Franţa”, deoarece România are un preşedinte interimar „care nu va mai conta într-o lună şi jumătate”.

”Statele Unite îşi doresc foarte mult oprirea războiului din Ucraina. Domnul Macron îşi doreşte continuarea acestui război din Ucraina”, a spus el.

Este însă o afirmaţie falsă. Macron – şi Uniunea Europeană, de altfel – sprijină Ucraina în faţa agresiunii Rusiei şi cer negocieri de pace care să fie echitabile pentru Kiev.

„Atâta vreme cât România se aliniază cu cu aceste direcţii, să zic aşa, prin anumite declaraţii ale unora, Statele Unite nu o să fie încântate. Ne dorim cu toţii ca 2000 de persoane în Ucraina să nu mai moară săptămânal. România ar trebui să îşi dorească acelaşi lucru. Ne dorim cu toţii ca războiul să se termine, să redăm prosperitate economică la nivel atât european, cât şi global şi în Statele Unite. România ar trebui să îşi dorească acelaşi lucru. Atâta vreme cât războiul continuă, România nu o să fie bine economic”, a continuat Sprînceană. Când i s-a atras atenţia că poziţia sa este diferită de cea statului român în ceea ce priveşte Ucraina, omul de afaceri a spus: „Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu şi mi-a spus opusul la ce spuneţi dumneavoastră acum, din partea dumnealui şi biroului dumnealui”.

„Domnul Marcel Ciolacu de asta m-a şi sunat personal, fiindcă îşi doreşte o apropiere şi o îmbunătăţire a relaţiilor cu Statele Unite”, a adăugat el. Sprânceană s-a contrazis apoi, spunând că de fapt nu a discutat despre Ucraina cu Ciolacu.

Liderul USR Elena Lasconi, candidat la Preşedinţie, îi cere premierulu Marcel Ciolacu să ofere de urgenţă clarificări publice privind declaraţiile făcute de Dragoş Sprînceană, trimisul său special în Statele Unite, referitoare la relaţia cu SUA, cu UE şi la susţinerea faţă de Ucraina. Ea apreciază că, dacă afirmaţiile acestuia reflectă poziţia şefului Executivului, demisia lui Colacu ”nu mai este o opţiune, ci o necesitate”.