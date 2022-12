Marcel Ciolacu, întâlnire la Seul cu românii care trăiesc în Coreea: O comunitate mică, dar inimoasă şi plină de poveşti

„Ceva mai devreme, ne-am întâlnit la ambasada noastră din Seul cu o parte a comunităţii româneşti din Coreea de Sud: mică, dar inimoasă şi plină de poveşti frumoase! Cum este povestea tinerei românce care, de una singură, a convins gigantul Samsung C&T să se implice într-un proiect ambiţios în IT. Sau a doamnei profesoare care, după 10 ani de predat la universitate în Coreea, când se pregătea să abandoneze munca, l-a cunoscut aici pe cel care i-a devenit soţ... Şi multe altele! O comunitate energică şi ambiţioasă care reuşeşte să atragă alături chiar studenţi sud-coreeni care se simt pe jumătate români!”, a scris Marcel Ciolacu, miercuri pe Facebook.

El a adăugat că „ambasadorul Cezar Manole Armeanu ni l-a prezentat drept “Ioan” pe tânărul care ne-a cântat la nai câteva acorduri de suflet din Gheorghe Zamfir.”.

„Le-am ascultat cu drag poveştile, am râs şi am fost emoţionat, apoi am degustat sarmale şi cozonac, atât de gustoase încât am îmbrăţişat-o pe doamna Daniela, cea care ne-a făcut surpriza de a ne simţi ca acasă, înainte de sărbători! Am realizat din nou ce forţă uriasă stă în românii noştri care trăiesc pretutindeni prin lume. Le mulţumesc românilor din Coreea de Sud pentru sinceritatea şi energia pozitivă cu care ne-au primit! De aşa ceva are nevoie, zi de zi, România!”, a completat liderul PSD.