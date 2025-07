Marinescu (FNSSM): Salariații din casele de pensii au hotărât să nu mai lucreze nicio oră în plus și în nicio zi din weekend

Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, împreună cu o delegație a Federației Naționale Solidaritatea Socială a Muncii, care îi reprezintă pe angajații din casele de pensii, și cu președintele BNS Tineret, Kevin Kirmizigul, a avut o întâlnire oficială cu ministrul Muncii, în cadrul căreia au fost expuse dificultățile majore cu care se confruntă angajații din sistem: muncă în condiții de stres extrem, într-un sistem disfuncțional; sute de mii de dosare de pensii calculate și recalculate manual; program extins zilnic la 12-14 ore, fără plata orelor suplimentare; concedii și zile libere restante, eforturi permanente pentru a ține sistemul funcțional.

''Astăzi i-am adus la cunoștință domnului ministru că lucrătorii din casele de pensie nu mai au nicio motivație, din cauza veniturilor mici și a tăierii veniturilor acum, precum și a condițiilor de muncă. Noi, salariații din casele de pensii, am luat hotărârea să nu mai stăm nicio oră peste program și să nu mai lucrăm în weekenduri. Noi am lucrat câte 12 - 14 ore în fiecare zi la recalculare și am lucrat și sâmbetele și duminicile. Promisiuni am avut că vom fi remunerați, dar nu s-a întâmplat nimic. Acum nu se mai poate. Ne vom lua toate concediile restante și zilele de recuperare. Deci, acum am luat hotărârea să nu mai lucrăm nicio oră peste program și în nicio zi din weekend'', a transmis Ionuț Marinescu, la ieșirea de la discuțiile cu ministrul Muncii.

Potrivit acestuia, odată plafonarea sporurilor de condiții vătămătoare, un inspector superior, cu peste 20 de ani de vechime, pierde 600 lei, rămânând cu un salariu net în jur de 5.500 de lei.

Întrebat dacă se așteaptă și la alte măsuri din partea Guvernului Bolojan care să îi afecteze, liderul sindical a răspuns: ''Totul e posibil, nu mai știm ce să mai credem. Și așa personalul îl avem subdimensionat, deci nu știu de unde, ce ar mai putea să ne mai ia''.

La rândul său, Marinela Iorga, consilier juridic la Casa de Pensii București, a avertizat că acest lucru ar putea duce la o blocare a activității în sector, iar ''mica recalculare'' nu se va putea face până la finalul anului.

''Faptul că nu o să mai lucrăm suplimentar este posibil să ducă și la o blocare. În primul rând, nu mai e nici resursă umană, nu mai ai cu cine să lucrezi. Funcționarul din casele de pensii este suprasolicitat, suntem în deficit de resursă umană. Mai mult decât atât, noi suntem funcționarii din casele de pensii care am dus la implementarea celui mai complex proces de recalculare din sistemul public de pensii. Am soluționat într-un timp record 4,7 milioane de decizii de recalculare. Avem în curs de soluționare sute de mii de cereri de recalculare pentru mica recalculare. Am discutat și cu domnul ministru despre acest subiect, ce presupune o adeverință, să implementezi, să soluționezi un dosar pentru această recalculare. Este evoluția unui pensionar - 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani de introdus lună de lună'', a explicat ea.

La întrebarea jurnaliștilor dacă există vreo șansă ca ''mica recalculare'' să fie gata până la finalul anului, Marinela Iorga a răspuns: ''Cu siguranță nu. Nu se poate, softul nu funcționează. Săptămâna viitoare, într-adevăr, avem un plan tehnic de a aborda acest subiect, să ne întâlnim - specialiști din casele de pensii din țară, împreună cu directorul executiv de pensii, specialiști din aceste instituții - și vom vedea cum implementăm această măsură, acest proces, 'mica recalculare'. V-am zis, sunt sute de mii de cereri nesoluționate, pe lângă dosarele noi, sunt lucrurile curente pe care le avem. Dacă nu ești motivat, nu ești compensat, primești doar 173 de lei lunar de la 1 iulie - atât vom primi pentru munca noastră, pentru complexitatea muncii, pentru asumarea funcționarului public, pentru responsabilitatea de care dăm dovadă. Da, suntem funcționari care ne respectăm și cerem o evoluție. O evoluție, pentru că o merităm. Unii suntem determinați, suntem pasionați de munca noastră, nu am renunțat. Ideea este următoarea: noi nu am abandonat niciodată pensionarii. Au cerut consiliere, le-am acordat consiliere, am fost alături de pensionari, de seniorii noștri, iar acum primim doar dispreț de la Guvern, de la conducerea acestei țări'', a atenționat Iorga.

Cristina Ștefan, un alt consilier juridic, a precizat că volumul de muncă al acestei categorii se ridică la peste 1.000 de dosare care trebuie soluționate.

''Volumul de muncă crește de la zi la zi. Am sperat că această nouă Lege a pensiilor, care a plecat de la faptul că existau foarte multe inechități între pensionarii sistemului public de pensii și în raport de principiul contributivității, pentru a nu mai fi dosare multe în instanță, am sperat că în urma implementării acestei legi munca noastră va fi ușurată, simplificată, dar din păcate am ajuns din nou la punctul de anul trecut, anterior intrării în vigoare a actualei legi, și nu sunt îmbunătățiri. Legea este interpretată de fiecare așa cum dorește'', a arătat Cristina Ștefan.

Aceasta susține că în urma ședinței tehnice de săptămâna viitoare s-ar putea ajunge la un consens.

''Sper să găsim soluții atât pentru pensionarii sistemului public de pensii, cât și pentru noi, să lucrăm într-un mod realist, echilibrat și toată lumea să fie cât de cât mulțumită, pentru că în urma diminuării acestor drepturi salariale este clar că funcționarii publici nu înțeleg de ce muncesc și primesc mai puțin. Un consilier juridic în prezent cu un număr de pensionari la 150.000, depinde de județ, are chiar peste 1.000 de dosare. (...) Pe lângă efortul zilnic al colegilor de a stabili în ceea ce privește emiterea deciziei de pensie, ei sunt nevoiți să pună în executare și aceste mii de hotărât judecătorești care noi am sperat că vor scădea, dar din păcate cresc. Chiar și la județele unde anii anteriori erau dosare mai puține, acum instanțele de judecată, pentru a suplini efortul, au înființat completuri, cât mai multe completuri, în timp ce, la nivelul caselor teritoriale de pensii, personalul de specialitate - consilier juridic - a scăzut. Mulți pleacă din sistem din cauza volumului mare de activitate'', a adăugat Cristina Ștefan.

Un exemplu în acest sens este Sandu Lucian, singurul consilier juridic de la Casa de Pensii Ilfov.

''Eu am anunțat deja conducerea că nu mai fac față. Nimeni nu vine pentru a ocupa un post, pentru că posturile sunt blocate. În condițiile astea, nu văd nicio ieșire. Sunt singur, am avut o colegă care cumula pensia cu salariul, a venit hotărârea.... Sunt singur pe tot județul Ilfov. Practic, lucrez în medie cam 10 - 11 ore zilnic cel puțin. Ieri am plecat la 19:30 de la serviciu. Și oricum stau cu teamă tot timpul că uit ceva, că pierd un apel, că n-am făcut un referat de cheltuieli... este o presiune imensă. Posturile sunt blocate, salariile mici și am avut cazuri când au venit și au plecat pentru că nu rezistă, iar partea proastă este că nici măcar nu se ține de acești angajați pe care-i avem, pentru că colegii noștri au plecat și pleacă în continuare, dacă găsesc undeva mai bine. (...) Este greu să crești pe cineva, să poată să vină să-ți ia locul, să continue. Este greu și partea proastă e că eu cred că guvernanții sunt rupți de realitate. Ei nu înțeleg ce probleme întâmpinăm. Cred că ar fi bine să vine să vadă, să stea lângă noi o zi, două, trei... să vadă cu ce probleme ne confruntăm. Iar în ceea ce privește sistemul informatic, ne-am săturat de promisiuni. Tot timpul 'va fi bine, se va rezolva'. Nu, din păcate, nimeni nu-și asumă, pentru că probabil sunt niște bani aruncați și cineva ar trebui să răspundă'', a adăugat Sandu Lucian.