Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi: Am avut un mandat greu, aproape mizerabil

Edilul Mihai Chirica a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că PNL Iaşi îşi defintivează în aceste zile lista de consilieri locali, el afirmând că vor apărea şi nume noi în viitorul consiliu.

Totodată, primarul Iaşiului a dezvăluit strategia pe care o va adopta PNL în următorul consiliu dacă el va câştiga un nou mandat la primărie.

”Dacă vom obţine 14 mandate din totalul celor 27 şi ne vom asigura o majoritate clară, vom merge cu pieptul dezgolit, iar PNL va avea doi viceprimari, dintre care unul va fi Daniel Juravle (actualul viceprimar al Iaşiului - n.r.). Dacă nu vom avea 14 mandate, viceprimari vor fi Daniel Juravle şi încă o persoană cu care vom face alianţă. Vom face alianţă în funcţie de consultările care se vor petrece în interiorul Consiliului Local, funcţie de opţiunile la nivel central şi de strategia pe care PNL o va aplica”, a declarat Mihai Chirica.

Edilul ieşean speră ca PNL să obţină 14 mandate de consilieri, caz în care nu va mai avea nevoie de alianţă în viitorul Consiliu Local.

De asemenea, Chirica a recunoscut că a avut un mandat ”aproape mizerabil”, pentru că a fost nevoit să caute permanent soluţii politice, astfel încât PNL să-şi asigure majoritatea în consiliu.

”Sper să strângem 14 mandate şi să scăpăm de gâlceava unor ruperi din interiorul altor partide. Îmi doresc să avem o majoritate deplină. A fost un mandat greu pentru mine, aproape mizerabil. Ne-am păstrat echilibrul, nu am cedat, am înghiţit în sec, dar am mers mai departe. Ăsta e şi rolul unui primar. Eu nu am voie să mă plâng că nu am soluţii sau că nu am oameni. Eu nu am voie să dau vina pe nimeni”, a adăugat primarul Iaşiului, Mihai Chirica.

PNL formează în prezent majoritatea la limită în Consiliul Local Iaşi, alături de PMP şi un consilier exclus din USR.