Ministerul Transpoturilor are în plan începerea a încă 60 km de autostrăzi, drum expres şi variante ocolitoare

El a participat, alături de premierul Ludovic Orban, la deschiderea oficială a lucrărilor pentru Autostrada de Centură București (A0), Lotul 2, Vidra-Bragadiru. Potrivit acestuia, în momentul în care a fost semnat un contract de proiectare și execuție, este clar că respectivul obiectiv va fi realizat.

În plus, acesta a anunţat semnarea contractului de proiectare şi execuţie pentru Lotul 4 al Autostrăzii de Centură.

"La Lotul 4, o să vă dăm o veste bună: am semnat astăzi contractul de proiectare şi execuţie cu ofertantul declarat câştigător, o companie românească, pentru cei 4,5 kilometri din Autostrada de Nord a Bucureştiului. (...) În două luni de la depunerea ofertelor am reuşit să semnăm contractul de proiectare şi execuţie, ceea ce este într-adevăr un lucru extraordinar. (...) Este un tronson care, conform contractului, va fi realizat în 30 de luni, 12 luni proiectarea şi 18 luni execuţia, sfârşitul anului 2022, aşa cum îl cunoaştem noi, ce ritm impune antreprenorul care a câştigat această licitaţie, cu care am semnat contractul, sunt convins că ne va găsi cu acest obiectiv finalizat", a declarat Lucian Bode, potrivit Agerpres.

