Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu: Majorarea pensiilor este cea mai mare de până acum

"Românii vor primi alocațiile și pensiile mărite în septembrie. Majorarea pensiilor este cea mai mare de până acum. Am făcut un efort în cazul pensionarilor. PSD în perioadă de creștere economică a crescut punctul de pensie cu 160, noi în perioadă de criză economică am crescut cu 177 de lei. Dacă voiau să crească pensiile, o faceau atunci. Nu au făcut-o. Pentru alocații a fost făcută indexarea de la începutul anului", a declarat Florin Cîţu la Realitatea Plus.

Premierul Ludovic Orban a anunţat că Guvernul pregăteşte argumentele pentru a sesiza Curtea Constituţională în legătură cu respingerea de către Parlament a ordonanţei de urgenţă care prevede creşterea etapizată a alocaţiilor pentru copii, reaminteşte RomâniaTV.net.

"Am luat decizia de a creşte etapizat, de a menţine sensul legii, de a dubla alocaţiile, dar să o facem etapizat, în funcţie de revenirea economică şi de capacitatea efectivă a bugetului de a face faţă acestei noi cheltuieli. În populismul caracteristic, PSD a continuat să respingă această soluţie raţională, fundamentată economic şi singura care poate să stea în picioare. Ne vom apăra punctul de vedere. Cu siguranţă pregătim argumentele pentru a putea sesiza la CCR", a afirmat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă susţinută duminică la Prefectura Gorj.

