Ministrul Energiei: Anul acesta probabil vom depăşi, după foarte mulţi ani, 1.000 MW noi în Sistemul Energetic Naţional

"Am cerut o situaţie pe capacităţile de producţie puse în funcţiune anul acesta, până la data curentă, şi vorbim în total de 900 de megawaţi. Sunt 330 MW la Rovinari, grupul cinci, sunt 54 MW la Bicaz, un hidro-agregat care a fost modernizat şi o altă investiţie finalizată după multă vreme, plus aproape 400 de MW solar, ceva biomasă, stocare. Foarte important, vedem primele efecte ale capacităţilor de stocare în Sistemul Energetic Naţional. Ca să aveţi o idee, anul trecut s-au pus în funcţiune centrale electrice de 600 de MW, cu aproximaţie, şi cu un an înainte de doar 60 de megawaţi", a explicat Burduja.

Acesta a adăugat că până la finele anului aşteptările sunt să mai poată fi puşi în funcţiune între 100 şi 300 de MW, ceea ce înseamnă că România va produce tot mai multă energie electrică, sigură şi mai curată.

"Ritmul investiţiilor deja începe să se vadă şi ne aşteptăm ca, până la finalul acestui an, să mai poată fi puşi în funcţiune 100-200-300 de MW, vedem cât reuşim şi asta depinde şi de starea vremii. Deci, cel mai probabil vom depăşi, după foarte mulţi ani, 1.000 de MW noi în Sistemul Energetic Naţional, ceea ce înseamnă că România produce şi va produce tot mai multă energie electrică. Asta înseamnă facturi mai mici pentru români, în perspectivă, şi o energie atât sigură, cât şi tot mai curată, pentru că foarte mulţi megawaţi sunt deja din energie regenerabilă", a punctat ministrul Energiei.

Acesta a mai afirmat că în cadrul Comandamentului de iarnă a fost făcută şi o trecere în revistă a situaţiei Sistemului Energetic Naţional şi a subliniat că, datorită vântului, România a exportat câteva sute de MW.

"Bate vântul, e o veste bună pentru sistemul energetic din perspectiva producţiei. Avem peste 2.000 de MW. Mă uitam mai devreme pe site-ul Transelectrica şi chiar exportam câteva sute de megawaţi, ceea ce, în perioada recentă, din păcate, n-a prea fost cazul. Avem o rezervă în lacurile de acumulare de 60, 60 şi ceva la sută. Este un nivel rezonabil. Sigur că a fost un an cu hidraulicitate foarte mică, inclusiv un noiembrie foarte secetos, ceea ce e chiar atipic pentru luna noiembrie. De aceea ne bucurăm că încă am ţinut de aceste rezerve din lacurile de acumulare şi suntem la un nivel rezonabil", a punctat Sebastian Burduja.