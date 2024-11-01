Homepage » Actual

Ministrul Energiei: Îi asigur pe români că preţurile la gaz nu vor creşte de la 1 aprilie

| 05 feb, 18:29

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că preţul la gaz nu va creşte de la 1 aprilie 2026. Potrivit ministrului, o liberalizare treptată a pieţei de gaz va proteja românii de creşterile necontrolate de preţuri şi în paralel ajută mediul privat să rămână competitiv.

 

”Îi asigur pe români că preţurile la gaz nu vor creşte de la 1 aprilie. O spun de 3 luni de zile şi mă ţin de cuvânt. Este propunerea PSD adoptată în coaliţie. Aşa cum am mai spus, o liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută concomitent şi mediul privat să rămână competitiv. Este un lucru foarte bun că am ajuns la un consens. Românii nu mai puteau suporta încă o rundă de scumpiri!”, a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei, miercuri seară.
Bogdan Ivan a mai dat asigurări că preţul la gaz nu va creşte cât timp el va oupa funcţia de ministru al Energiei.
”Cât sunt eu ministrul energiei, preţurile la gaz nu cresc. Şi gestionez cu cei mai buni specialişti o tranziţie sănătoasă către o piaţă liberă cu preţuri mici. Predictibil şi organizat, nu haotic cum am văzut în ultimii ani! În perioada imediat următoare vom veni cu cadrul normativ şi paşii de urmat, astfel încât să ne asigurăm că până la intrarea primelor resurse noi de gaz din Marea Neagră, preţul va rămâne unul corect pentru români”, a mai precizat Bogdan Ivan.
Plafonarea preţului la gaze naturale în România este prelungită până la 31 martie 2026 prin OUG 6/2025.
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că anul 2027 este cel mai potrivit pentru a face liberalizarea preţului la gaz, deoarece vom avea o supraproducţie de gaz odată cu extragerea gazelor din Marea Neagră. Bolojan a explicat că, de la 1 aprilie 2026 şi până în martie 2027, o să avem o perioadă tranzitorie, cu un preţ care nu va mai fi plafonat, ci administrat pentru consumatorii casnici. Această administrare se va vedea pe întreg lanţul - producători, distribuitori şi furnizori.

 

