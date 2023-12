Ministrul Energiei: Nu anticipăm creşteri semnificative ale preţului la gaz

El a adăugat că nu anticipează reşteri semnificative ale preţului la gaz, iar românii care nu sunt mulţumiţi de preţurile din facturi au libertatea să îşi schimbe furnizori. Liberalul a mai subliniat că schema actuală de plafonare compensare a adus stabilitate.

„Am un dialog foarte bun cu preşedintele ANRE, domnul Niculescu. E într-un mandat nou şi dânsul şi a început să transforme instituţia ANRE. Desfăşoară peste 170 de acţiuni de control şi urmează ca, până la finalul acestui an, dar acesta este un subiect pentru ANRE să fie anunţate şi rezultate ale acestor acţiuni, din dialogul pe care l-am purtat cu domnia sa. Este cert că Ministerul Energiei are mandatul de a a asigura furnizarea energiei electrice şi a gazelor naturale în condiţii de siguranţă, ANRE se ocupă de controale şi de modul în care se respectă această lege. Aceasta este şi procedura – furnizorii transmit facturi către ANRE. ANRE le validează sau nu, după care le transmite către Ministerul Energiei, pentru agenţii non-casnici, respectiv către Ministerul Muncii pentru cei casnici şi noi facem plăţile, în limita disponibilului furnizat de către Ministerul de Finanţe”, a explicar Sebastian Burduja, joi la finalul şedinţei Executivului, întrebat ce măsuri a luat după ce premierul Marcel Ciolacu i-a cerut să verifice de ce cresc preţurile la gaze.

Ministrul Energiei a mai spus că nu anticipează o creştere semnificativă a preţului la faz, iar depozitele au în continuare un grad de umplere semnificativ.

„Şi într-un plafon de 0,31 lei/kWh vedem că sunt furnizori care facturează sub plafon. Inclusiv pe factura mea, 0,26, 0,28, 0,24 in funcţie de politica comercială a fiecărui furnizor. E o piaţă liberă, românii care se simt nedreptăţiţi pot să-şi schimbe furnizorul. Deci, nu anticipăm creşteri semnificative ale preţului la gaz, depozitele au în continuare un grad de umplere semnificativ şi cu siguranţă ne vom strădui să asigurăm această predictibilitate pentru consumatorul final, pentru că suntem într-un context cu două războaie, un conetxt volatil. Schema de plafonare şi compensare a îndeplinit aceste două obiective - a păstrat preţurile stabile pentru români şi companiile româneşti şi de asemenea a păstrat o stabilitate pentru furnizori, pentru că de câte ori se intervine asupra schemei ei îşi schimbă toate sistemele IT de facturare de calcul a sumelor de plată şi asta generează erori şi costuri pentru furnizori care deja au costuri importante pentru acoperirea diferenţei dintre preţul la factură şi preţul cu care cumpără energia electrică şi gazele naturale. Deci ne dorim menţinerea schemei aşa cum este, a mai explicat Burduja.

Recent, premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, că schema de compensare şi plafonare a preţurilor la energie continuă şi a adăugat că în şedinţa de Guvern în care a fost aprobat bugetul pe 2024, au făcut modificările astfel încât şi la Ministerul Energiei şi la MInisterul Muncii, să fie prins în buget câte un miliard de lei pentru luna ianuarie.

Parlamentul a adoptat, miercuri, proiectul legii bugetului de stat pe 2024 şi proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe anul viitor.