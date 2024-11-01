Ministrul Finanțelor: Din 16 august reducem temporar cu 20% acciza la motorină

'Mai puțină presiune la pompă: din 16 august reducem temporar cu 20% acciza la motorină. În perioada 16-31 august 2026, Ministerul Finanțelor reduce acciza la motorina standard cu 560,86 lei/1.000 de litri. Măsura vine ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 permite statului să intervină rapid atunci când piața o impune', a scris Nazare pe Facebook.

Acesta a precizat că măsura va aduce beneficii concrete pentru șoferi, transportatori și fermieri, precum și în economie.

'Pentru șoferi: 68 de bani economisiți la fiecare litru, adică aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Pentru transportatori: economia ajunge la aproximativ 2.443 de lei/an pentru o autoutilitară și 23.750 de lei/an pentru un camion de 40 de tone. Pentru fermieri: aproximativ 6.800 de lei economisiți pe sezon, la un consum de 10.000 de litri. Pentru economie: costuri mai mici în transport și logistică, care se transpun și în mai puțină presiune asupra prețurilor bunurilor și serviciilor pentru populație', a subliniat șeful de la Finanțe.

Măsura este calculată pe baza unor indicatori obiectivi - cotația internațională Platts și prețul mediu la pompă - și se ajustează în funcție de evoluția pieței. Totodată, când prețurile scad, reducerea accizei scade automat, a transmis Nazare.

Potrivit sursei citate, arhitectura legii este proiectată pentru autofinanțare, fără cost bugetar net: creșterile de preț care generează venituri suplimentare din TVA și din contribuția asupra veniturilor excepționale ale marilor operatori permit finanțarea intervenției.

'Vom monitoriza în continuare evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și vom reevalua situația la fiecare două săptămâni.

Obiectivul rămâne să protejăm cât putem de bine oamenii și economia de șocurile externe, intervenind țintit și responsabil, fără să pierdem controlul asupra impactului bugetar', a mai scris Nazare pe pagina sa de socializare.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Finanțelor, transmis joi AGERPRES, reducerea temporară de 20% a accizei la motorina standard se aplică, în perioada 16-31 august 2026, în urma analizei indicatorilor de piață prevăzuți de mecanismul introdus prin Legea nr.162/2026. Măsura răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și economiei.

Reducerea este de 560,86 lei/1.000 litri, respectiv 663,75 lei/tonă. Astfel, în perioada 16-31 august, nivelul accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piața internă va fi de 2.243,43 lei/1.000 litri, respectiv 2.654,99 lei/tonă.

'Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale. Datele pentru a doua jumătate a lunii august arată presiuni semnificative: cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu peste 34%, iar prețul mediu la pompă cu peste 23%. În aceste condiții, mecanismul se activează și acciza scade cu 20%. Este o intervenție temporară, calibrată pe evoluția pieței, prin care reducem presiunea asupra populației și companiilor, păstrând în același timp controlul asupra impactului bugetar. Vom reevalua situația la fiecare două săptămâni și vom adapta intervenția în funcție de date', a declarat Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Pentru perioada 16-31 august, reducerea accizei urmărește să atenueze transmiterea creșterii cotațiilor internaționale în costurile suportate de consumatori și companii. Efectul este relevant inclusiv pentru transport și logistică, unde evoluția prețului motorinei se reflectă în costurile unei game largi de bunuri și servicii, se mai arată în comunicatul MF.

Pentru intervalul analizat, variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) este de +34,13%, iar variația prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +23,01%.

Potrivit sursei citate, în baza acestor indicatori, mecanismul prevăzut de lege determină diminuarea cu 20% a nivelului accizei stabilit prin Codul fiscal.

Mecanismul introdus prin Legea nr.162/2026 permite ajustarea temporară a accizei în funcție de evoluția pieței, pe baza unor evaluări realizate la intervale de două săptămâni. În acest fel, intervenția fiscală este corelată cu intensitatea presiunilor din piață și poate fi ajustată atunci când condițiile se modifică.

Ministerul Finanțelor va continua monitorizarea cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, iar nivelul intervenției va fi reevaluat bilunar, conform mecanismului prevăzut de lege.