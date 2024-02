Ministrul liberal al Dezvoltării, Adrian Veştea, nu exclude o alianţă cu PSD: Niciodată să nu spui niciodată

„Momentan, nu am auzit astfel de discuţii. Ceea ce m-au învăţat cei 28 de ani de politică, e că e bine ca niciodată să nu spui niciodată, fiindcă nu ştii ce se poate întâmpla în decursul timpului. De-a lungul timpului, am avut perioade în care am avut rivalităţi, am avut dispute, au fost perioade, şi nu mai departe între 2012-2016. Cert este că cele două partide, dacă privim lucrurile la modul realist, sunt partide care au câştigat alegerile la nivel naţional, PNL a câştigat alegerile locale cu 34,5%, iar PSD cu 30,5%, şi chiar dacă în prima etapă, PSD a câştigat un număr mai mare de primari, s-a demonstrat, în cea de-a doua, că PNL a câştigat urbanul mare. Important este să maximizăm, să avem soluţii atât pentru zona urbană, cât şi pentru cea rurală”, a explicat Adrian Veştea, într-o conferinţă de presă susţinută, joi, la sediul PNL Braşov.

El a adăugat că există deja colaborare a doi consilieri judeţeni de la Pro România Braşov şi că aceştia au aderat la grupului liberal din legislativul judeţean.

„Am considerat de cuviinţă că, atâta vreme cât există compatibilitate, câtă vreme am avut proiecte pe care le-am dus la bun sfârşit împreună, este necesar să parafăm această situaţie. Am toată convingerea că se vor integra foarte bine în PNL, pentru că modul în care este condus PNL conferă tuturor membrilor de a se manifesta, de a-şi pune în valoare proiectele, de a găsi soluţii împreună şi acest lucru l-am făcut încă din momentul în care am devenit preşedintele organizaţiei judeţene. Nu vin într-o organizaţie în care să aibă vreo teamă, sau să considere că nu se vor regăsi, se potrivesc foarte bine aici"”, a mai precizat liderul PNL Braşov.

Ministrul Dezvoltării a mai spus organizaţia liberală din Braşov este în discuţii cu cei de la ALDE Braşov.

„Avem discuţii în fiecare comunitate, avem o listă de consilieri locali care deja au aderat la PNL, urmează ca, la nivel central, să se voteze fuziunea dintre cele două partide”, a mai afirmat Veştea, care a adăugat că, în perioada următoare, va prezenta şi alţi primari în funcţie şi consilieri locali, cât şi personalităţi publice care vor adera la filiala liberală din Braşov.