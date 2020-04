Ministrul Mediului acuză o campanie de fake-news pe tema exploatărilor forestiere din România

Costel Alexe a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că această campanie de fake-news doreşte să inducă ideea unei catastrofe ecologice în pădurile din România.

"Mă refer la fake-news-urile pe tema exploatărilor forestiere. Este o campanie agresivă şi cred că fără precedent în România, demarată în această perioadă grea pentru ţara noastră, grea pentru Europa. Zilnic este lansată şi alimentată pe Facebook, pe reţele de socializare, o avalanşă de mesaje toxice. Am văzut şi eu poze, videoclipuri, cu zeci de mii de share-uri. Acestea au un singur scop: să vă inducă tuturor ideea unei catastrofe ecologice în pădurile româneşti. Populaţia nu are nicio vină, orice om de bună credinţă din ţara asta, asaltat de atâtea informaţii mincinoase, îmbrăcate în forma adevărului, nu are cum să reacţioneze altfel”, a afirmat ministrul.

El a spus că s-a ajuns la o stare de dezinformare publică în care orice camion care transportă material lemnos este considerat transport ilegal.

"Unde am ajuns după atâta campanie de fake-news? La o stare de dezinformare publică în care orice camion care transportă legal material lemnos în ţara noastră este considerat transport ilegal. Simplă existenţă a transporturilor de masă lemnoasă este dovada jafului din pădurile României, fără nici cea mai mică dovadă că cei care promovează astfel de informaţii să aibă certitudinea sau informaţia sau dovada că acolo s-a produs o ilegalitate. Orice explicaţie, informaţie oferită de Ministerul Mediului, de autorităţile publice centrale nu este veridică şi evident este considerată o protejare a cadrului mafiot sau ilegal din ţara noastră. Orice transport de buştean care are loc pe Căile Ferate ale României este dovada clară a prăduirii pădurilor României şi evident exportul lor către străini”, a mai spus Costel Alexe.

El a spus că în acest an niciun tren cu buşteni nu a fost exportat.

"În ultimele două săptămâni circulă tot felul de astfel de imagini, clipuri video cu trenuri cu buşteni care traversează România, în cadrul campaniei că se taie pădurile României şi sunt trimise la export în ţări din Europa sau în alte părţi. Aş vrea să îi asigur pe toţi cei de acasă că sunt şi voi rămâne un om de bună credinţă, că voi face tot ce îmi va sta în putinţă să respectăm cadru legal şi evidenţă protejăm pădurile României. Toate aceste imagini, dragi români, care le-aţi văzut acum şi care care sunt promovate în spaţiul public pe reţele de socializare în ultima lună sunt doar nişte manipulări. Aş vrea să vă spun foarte clar: niciun tren cu material lemnos, buştean, nu a plecat din România către ţări din Europa sau în alte părţi.(…) În 2020 niciun tren cu buştean nu a fost exportat din ţara noastră către vreo altă ţară din Europa, nici pe calea ferată şi evident nici în punctele de descărcare de la Giurgiu, Galaţi sau Constanţa”, a explicat ministrul, potrivit News.ro.

El a precizat că România este un importator de material lemnos şi în acest an au intrat în ţara noastră mii de vagoane cu buşteni.

Costel Alexe a menţionat că în ţara noastră se pot exporta 18 milioane de metri cubi de material lemnos.