Ministrul Mediului: Doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au cumulat bonusuri de pensionare de un milion de euro

”Astăzi s-a făcut un pas foarte important pentru adoptarea reorganizării Romsilva. Practic, am trecut în ordonanţă de urgenţă expres faptul că reorganizarea va putea să fie făcută în baza unei hotărâri de guvern, la propunerea Ministerului Mediului. Era unul dintre argumentele aduse de Federaţia sindicatelor Silva că nu ar fi scris cuvântul reorganizare în lege. Iată că acum şi scrie. (..) Vrem să fim absolut siguri că această reorganizare va ţine în instante. Vrem să fim absolut siguri că această reorganizare nu va fi întoarsă niciodată din paşii pe care i-a făcut până în momentul de faţă. De la acest moment suntem într-o linie dreaptă, de luni vom pune în dezbatere publică hotărârea de guvern în baza noului temei legal creat şi (..) de aici vom mai avea 30 de zile lucrătoare în care această hotărâre de guvern trebuie să stea în transparenţă şi apoi va putea să fie adoptată”, a declarat ministrul Mediului la Antena 3.

Diana Bozoianu a precizat că, din 99 de directori vor rămâne 12, prin reorganizare. Ea a mai spus că în contractul colectiv de muncă, în continuare, există această discrepanţă uriaşă.

”Vreau doar să înţelegem un lucru. Doar în ultimii doi ani de zile, 13 directori au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro. Deci vorbim de nişte discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni. Iar aceşti bani nu apar din neant, ei apar din bugetul Romsilva, care este un buget care se constituie că se taie anumite păduri, se fac lucrări. Banii aceştia pot fi reorientaţi către administrarea pădurilor”, a precizat ministrul Mediului.

Potrivit Dianei Buzoianu, ”trebuie să existe un plafon clar la care, peste acest plafon, să nu fie posibil să primeşti un bonus de pensiunare”.

”Când vorbim de bonusuri de pensionare de 100 de mii de euro de la momentul în care te-ai pensionat, acolo nu mai este vorba de un bonus de pensionare. Acolo este vorba de nişte averi care se dau, practice, la propriu în buzunarul unor oameni, doar pentru că au fost în sistem şi pentru că au avut nişte funcţii de conducere în acest sistem”, a menţionat Buzoianu.