Ministrul Mediului: Războiul din Ucraina a produs un adevărat ecocid, iar efectele nu se opresc la granița cu România

Ministrul Mediului a participat, joi, la Tulcea, la o dezbatere pe tema Planului de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD), document aflat în procedura de transparență decizională pe site-ul instituției, în timpul reuniunii, unii participanți amintind inclusiv de efectele războiului din Ucraina asupra populației din Deltă.

'Am fost în Ucraina de două ori de când a început războiul și am văzut cu ochii mei pagubele de mediu produse de război. Acolo, se discută despre un veritabil ecocid și le dau în totalitate dreptate. Or mediul distrus de război în Ucraina nu se îmbunătățește odată ce trece de granița românească. Speranța mea este că agresiunea Rusiei va înceta cât mai curând, pentru că cu cât se va întâmpla mai repede, cu atât vom reuși și noi să nu mai avem aceleași probleme, indiferent dacă discutăm despre mediu, despre cereale, dronele care ajung uneori și în România sau despre orice alte lucruri care ne afectează în mod direct', a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Mircea Fechet.

Dezbaterea pe tema Planului de management al RBDD și a Regulamentului Rezervație a reunit autorități publice locale, investitori privați în domeniul turismului, asociații de pescari și de producători de pește, reprezentanți ai unor organizații care protejează drepturile animalelor, crescători de animale, problemele ridicate de aceștia fiind în special din domeniul socio-economic, în condițiile în care pentru protejarea mediului și prevenirea apariției unor probleme de sănătate publică sunt impuse restricții privind dezvoltarea unor activități.

'Pentru noi, foarte important este ca Planul de management să aducă puțină lumină în ceea ce înseamnă dezvoltarea Deltei în viitorii zece ani. (...) Pentru noi, ca pescari, important este ca apa să fie curată, fiindcă de ea e legată întreaga viață a Deltei. Ce am văzut în ultimii 50 de ani a fost o degradare lentă a Deltei. Dacă nu facem ceva, peste 10 ani, la următorul Plan de management, vom discuta despre dezvoltarea culturilor agricole pe lacurile din Deltă. Colmatarea nu ține cont de planurile de management, de nimic', a declarat în timpul dezbaterii președintele Federației Organizațiilor Producătorilor de Pește din Delta Dunării (FOPPDD), Dan Verbina, care a solicitat decolmatarea lacurilor și a canalelor din rezervație.

Unii participanți la dezbatere au amintit costurile uriașe pe care le presupune menținerea unei investiții în turism, într-o zonă înconjurată de ape, în condițiile în care trebuie să respecte toate obligațiile impuse de legislația în vigoare, alții au reclamat birocrația excesivă, incoerența legislativă sau lipsa infrastructurii.

'Delta Dunării are nevoie de o atenție separată în ceea ce privește finanțarea anumitor proiecte, în ceea ce privește anumite tipuri de investiții pretabile sau necesare pentru această zonă, motiv pentru care voi propune colegilor mei din Administrația Fondului pentru Mediu ca în viitor să avem programe dedicate pentru finanțarea unor investiții, fie că discutăm despre platforme pentru gunoi de grajd, ele vor reduce impactul asupra mediului, fie că discutăm despre investiții în alimentarea localităților cu apă potabilă sau în legătură cu canalizarea, fie că discutăm despre modul în care gestionăm terenurile agricole din Delta Dunării', a afirmat, în timpul conferinței de presă care a urmat dezbaterii, ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Dezbaterea de la Tulcea, organizată de Ministerul Mediului și Administrația RBDD, este urmată de alte evenimente similare care vor avea loc în satele Sfântu Gheorghe și Mila 23, din Deltă.

Delta Dunării, declarată Rezervație a Biosferei în anul 1990, are o suprafață totală de 4.178 kilometri pătrați, 82% din aceasta regăsindu-se pe teritoriul României, iar restul, pe cel al Ucrainei. Zonă umedă de importanță internațională, Delta Dunării este inclusă în Lista Patrimoniului Mondial Cultural și Natural al UNESCO, numără circa 10.000 de specii, fiind renumită pentru fauna ornitologică. Comunitățile locale din Delta Dunării se caracterizează prin diversitate etnică, principalele ocupații ale persoanelor din localitățile înconjurate de ape fiind pescuitul, turismul și creșterea animalelor.