Ministrul Tîlvăr: Experienţa dramatică a Ucrainei ne arată că apărarea începe de acasă

În mesajul său, ministrul Tîlvăr aduce un omagiu eroilor aviatori români, căzuţi la datorie de-a lungul timpului, în misiuni de luptă sau de antrenament.



"În 2023, cinstim Forţele Aeriene Române şi pe toţi cei care au activat sau îşi desfăşoară activitatea în această categorie de forţe a Armatei României, la împlinirea a 110 ani de la înfiinţarea Aeronauticii Militare în România. Ţara noastră a fost printre primele din lume care au înţeles potenţialul aviaţiei, iar printre pionierii aeronauticii mondiale s-au numărat şi români precum Traian Vuia, Aurel Vlaicu sau Henri Coandă, care au avut contribuţii importante la scrierea primelor pagini ale fascinantei istorii a zborului umanităţii. Aducem, astăzi, un omagiu tuturor eroilor aviatori români căzuţi la datorie de-a lungul timpului, în misiuni de luptă sau de antrenament. Curajul şi sacrificiul lor nu vor fi nicicând uitate! Datorăm recunoştinţă şi profund respect tuturor generaţiilor de militari care, în ultimii 110 ani şi-au servit ţara ca aviatori şi personal aeronautic, dar şi ca apărători antiaerieni şi radiolocatorişti, luptând pentru a păstra sigur cerul României", declară Tîlvăr.



Ministrul Apărării susţine că, în contextul războiului din Ucraina, Armata României desfăşoară cel mai ambiţios program de modernizare din istoria sa.



"După o lungă perioadă de pace, Europa cunoaşte, din păcate, din nou realitatea dură a războiului. Nu departe de graniţele noastre, Ucraina vecină este greu încercată de un război de agresiune brutal, declanşat în mod ilegal şi nejustificat de Federaţia Rusă. România se află în avangarda solidarităţii europene şi euro-atlantice, asigurând ajutor şi sprijin poporului ucrainean. Ţara noastră este parte a celei mai puternice alianţe politico-militare din lume, iar acest statut ne oferă cele mai importante garanţii de securitate din întreaga noastră istorie. Dar experienţa dramatică a Ucrainei ne arată şi că apărarea începe de acasă. Armata României desfăşoară cel mai ambiţios program de modernizare din istoria sa. Investiţiile pornite în baza unui nivel predictibil de finanţare, stabilit la 2% din PIB, începând cu anul 2017, încep să producă efecte vizibile. Din acest an, acest nivel a crescut la 2,5% din PIB, ceea ce permite accelerarea unor programe esenţiale pentru ridicarea capacităţii de acţiune a Armatei României", transmite ministrul.



De asemenea, adaugă acesta, Forţele Aeriene Române traversează una dintre cele mai faste perioade din istoria lor.



Programele de înzestrare derulate în ultimii ani au asigurat dotarea cu tehnică modernă pe toate componentele sale acţionale - aviaţia militară, apărarea aeriană cu baza la sol şi radiolocaţia. precizează Tîlvăr.



Astfel, după operaţionalizarea primei escadrile de F-16, în acest au fost făcuţi paşi decisivi pentru asigurarea următoarelor două escadrile.



Cele 32 de aeronave F-16, achiziţionate de la Guvernul Norvegiei vor începe să sosească spre sfârşitul acestui an şi în anii următori. Avioanele vor fi livrate în stare operaţională şi vor fi modernizate în ţară, împreună cu aeronavele primei escadrile, la cea mai actuală versiune. Resursa disponibilă a aeronavelor preluate de la Forţele Aeriene Norvegiene asigură operarea pentru o perioadă de tranziţie, de minimum 10 ani, către avioanele de generaţia a V-a, de tip F-35, afirmă Angel Tîlvăr.



Tot în 2023, aminteşte ministrul Apărării, a fost finalizată prima etapă a dotării Forţelor Aeriene Române cu sisteme de rachete sol-aer Patriot. Cele patru sisteme care au intrat deja în dotarea Regimentului 74 Patriot aduc României un plus important de securitate a spaţiului aerian în această regiune atât de încercată din punct de vedere al securităţii.



În domeniul radiolocaţiei, Forţele Aeriene Române au încheiat o primă etapă de dotare cu radare digitale de înaltă performanţă, asigurând cu promptitudine şi acurateţe date şi informaţii în sistemul naţional de supraveghere a spaţiului aerian, precum şi în sistemul integrat aliat.



"Vreau să vă transmit, în numele echipei de conducere a Ministerului Apărării Naţionale şi al meu personal, întreaga apreciere şi deplinul respect pentru dăruirea cu care vă îndepliniţi îndatoririle de serviciu şi pentru faptul că sunteţi pregătiţi 24 de ore din 24 să interveniţi în cel mai scurt timp pentru îndeplinirea importantelor sarcini de apărare a spaţiului aerian naţional şi aliat. Nu suntem singuri în această misiune şi nu ne este indiferent când şi alţii au nevoie de ajutorul nostru. Aşa cum forţele aeriene ale altor aliaţi ni s-au alăturat aici, acasă, pentru a complementa eforturile proprii de apărare a spaţiului aerian, tot aşa şi Forţele Aeriene Române sunt prezente, pentru a doua oară, în Baza Aeriană Siauliai, cu 4 aeronave F-16 Fighting Falcon şi 100 de militari pentru apărarea spaţiului aerian al Ţărilor Baltice", a adăugat Angel Tîlvăr în mesajul transmis de Ministerul Apărării Naţionale.



De asemenea, dislocarea în România a aeronavelor italiene Eurofighter, a celor spaniole F-18, care şi-au încheiat recent misiunile de Vigilenţă Aeriană Întărită (Enhanced Vigilance Activity) sub comandă NATO, desfăşurarea sistemului francez de apărare aeriană Mamba, a radarului forţelor spaniole, precum şi prezenţa detaşamentului Forţelor Aeriene Române în Lituania sunt exemple cât se poate de concrete că solidaritatea şi ajutorul reciproc nu sunt concepte goale în NATO, ci reprezintă însăşi crezul Alianţei Nord-Atlantice: "Toţi pentru unul, unul pentru toţi!", a completat ministrul.

Tag-uri:

loading...