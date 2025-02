Mircea Abrudean spune că va continua reforma începută de Ilie Bolojan la Senat

Mircea Abrudean a fost întrebat în emisiunea România Politică de la Prima News dacă va continua reforma începută de Ilie Bolojan la Senat privind restructurarea.





”Cu siguranţă da, pentru că rolul meu este să asigur continuitatea conducerii Senatului şi am preluat priorităţile anunţate de preşedintele Ilie Bolojan”, a spus Mircea Abrudean. ”Începem şi mergem mai departe, de fapt, cu reforma instituţională şi nu vorbim doar de Senat, ci vorbim de toate instituţiile aflate sub control sau sub autoritatea Parlamentului. Vorbim şi de autorităţile de reglementare şi de alte instituţii care evident că au nevoie de reorganizare, de optimizare poate chiar de comasare”, a continuat el.





Liberalul a menţionat că la Senat reforma a început deja.