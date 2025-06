Mircea Fechet: Cred că Programul ''Rabla'' va continua, și-a dovedit utilitatea

''Am discutat ieri cu colegii din coaliție și despre Programul 'Rabla'. Am explicat faptul că Programul 'Rabla' este finanțat din certificatele de gaze cu efect de seră, fapt ce nu afectează structura deficitului în România. Am mai explicat dependența producătorilor români de acest program, mă refer aici la cele două mari companii, respectiv Dacia și Ford, companii cu zeci de mii de angajați ce au un tip de structură a businessului dependentă într-o măsură mai mică sau mai mare de Programul 'Rabla'. Am mai explicat că, dacă statul român va decide chiar și să nu mai finanțeze acest program, acest lucru ar trebui să se întâmple gradual și nu de pe o zi pe alta. Speranța mea este aceea că Programul 'Rabla' va continua'', a afirmat Fechet, joi, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.

Potrivit ministrului, acest program este așteptat ''de zeci de mii de români, dacă nu mai bine'' și și-a dovedit utilitatea, ajungând la a 20-a ediție.

''Nu am, astăzi, niciun motiv să cred că Programul 'Rabla' va fi eliminat de la finanțare, ci, dimpotrivă, eu cred că m-am făcut înțeles ieri'', a transmis Mircea Fechet.

El a amintit, totodată, că România are de îndeplinit un jalon din PNRR care presupune ca, până la mijlocul anului 2026, să fie scoase de pe străzile țării 250.000 de ''rable''.

În opinia ministrului Mediului, nu există un pericol imediat în legătură cu Programul ''Rabla''.

''Eu pot fi sigur în limita zilelor pe care le voi mai petrece la minister, în situația în care nu rămân în funcție, iar Programul 'Rabla' este programat pentru 19 iunie. (...) Eu cred că, indiferent cine va conduce ministerul, Programul 'Rabla' va continua, pentru că este un program care și-a dovedit, repet, utilitatea nu doar pentru decarbonizarea sectorului de transport, ci pentru mediul de afaceri din România și pentru români, în general'', a completat ministrul Fechet.