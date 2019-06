Moțiunea a picat, Guvernul Dăncilă a rămas în picioare! 200 voturi favorabile, din 233 necesare

Dăcnilă a rămas în sală în timpul votului, fapt care nu s-a mai întâmplat până acum. În timp ce-și apăra Guvernul de la tribuna Parlamentului, premierul a intrat în polemici cu mai mulți reprezentanți din Opoziție, cărora le-a răspuns tăios.

Premierul Viorica Dăncilă le-a răspuns celor din opoziție, într-un al doilea discurs, ținut de la ședința Parlamentului. Dăncilă a fost întreruptă, de mai multe ori, de către parlamentarii din PNL și USR, când le transmitea să nu mai jignească.

”Ne vom vedea la următoarele alegeri generale și vom vedea ce veți face. Nu este o amenințare, ci o încredere că oamenii vor vedea ce trebuie să voteze.

Domnule Barna, chiar sunteți în stare de orice? Să duceți în derizoriu rezultatele președinției Consiliului UE? Acest lucru nu este al lui Dăncilă, ci al României. România a avut o președinție rotativă foarte bună.

Domnule Pașcan, faceți o gravă confuzie. Noi am înțeles ce ne-au transmis românii. Dacă jigniți, să nu credeți că sunteți mai puternic, înseamnă că nu aveți argumente. Eu nu o să jignesc, pentru că am bunul simț și cei 7 ani de acasă. Noi suntem mult mai puternici, nu recurgem la aceleași metode.

UPDATE Viorica Dăncilă. Premierul s-a apărat, în cuvântul final de la dezbaterea morţiunii de cenzură, de acuzaţiile care i-au fost aduse de opoziţie. Aceasta a respins acuzaţiile legale de excesul de ordonanţe de urgenţă, oferind o statistică a ordonanţelor adoptate de alte guverne.

"Vreau să vă reamintesc că într-un an de zile Guvernul Cioloș a dat 114 OUG, Guvernul Boc a dat 130 de OUG, Guvernul Dăncilă a dat 114 OUG. Dar există o diferență: Guvernul Dăncilă nu a făcut ce a făcut Guvernul Cioloș, nu a modificat 151 de articole într-o singură noapte în Codul Penal și Codul de Procedură Penală. De ce folosiți dublul standard? De ce nu dați dovadă de onestitate în fața oamenilor care se uită la noi?", a afirmat Dăncilă.

Ulterior, Viorica Dăncilă i s-a adresat Ralucăi Turcan, liderul deputatilor PNL.

"Încercați să faceți diferența între votul la alegerile parlamentare, la europarlamentare și la locale. Am să rog pe cineva să vă explice, pentru că văd că nu puteți să faceți diferența. Mai ușor cu amenințările! Știu că vă puteți da doctoratul în plângeri penale. O să faceți plângeri penale împotriva tuturor celor care nu v-au votat și nu o să vă voteze niciodată pentru că nu inspirați încredere? Acest lucru înseamnă democrație? Mă întreb: Cum reprezentați dvs această țară? Cu plângeri penale împotriva prim-ministrului pentru un parteneriat strategic? Acesta este modul dvs de abordare? Așa vreți să îi convingeri pe români? Oamenii nu apreciază ura, nu apreciază jignirile. Ați devenit mult prea devreme aroganți, iar această aroganță vă duce la pierzanie. Ne vom vedea la următoarele alegeri generale", a mai afirmat premierul.

UPDATE Raluca Turcan. Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, le-a cerut, marţi, parlamentarilor să dea curs moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, afirmând că este un vot care ''recunoaşte rolul Parlamentului de reprezentare a oamenilor'', în timp ce unul împotrivă nu este ''decât un vot împotriva României, a democraţiei''.

"Realitatea este că 6,5 milioane de români au iniţiat această moţiune de cenzură şi Opoziţia unită a preluat decizia românilor şi a transpus-o în acţiune parlamentară şi ne-am înţeles exact mandatul, care a fost fără nuanţe, să reconstruim România, dar înainte de a reconstrui România, să trimitem acasă Guvernul Dăncilă. Vă rog să daţi curs moţiunii de cenzură, să vă gândiţi bine, să vă puneţi problema că un vot în favoarea moţiunii de cenzură este de fapt un vot care recunoaşte rolul Parlamentului de reprezentare a oamenilor. Un vot împotriva moţiunii de cenzură nu este decât un vot împotriva României, un vot împotriva democraţiei şi un vot împotriva mandatelor pe care le aveţi", a precizat Turcan la dezbaterea moţiunii de cenzură.

UPDTE Victor Ponta. Victor Ponta, liderul Pro România, este de părere că Guvernul Dăncilă nu va fi demis azi, însă îi recomandă premierului să ia măsuri urgente pentru a evita un dezastru economic. Ponta îi recomandă premierului Dăncilă serialul "Chernobyl", vorbind despre o explozie nucleară în economie, din cauza măsurilor impuse de tandemul Dragnea-Vâlcov.

"Nu cred că aveți o problemă azi la moțiune, nici la congres nu veți avea. Veți avea o problemă cu situația economică după. Nu știu dacă ați văzut serialul despre Cernobîl. Vă recomand să-l urmăriţi. Veţi vedea ce înseamnă o bombă nucleară. Bomba a explodat deja. Seamănă extrem de tare cu anul 2009. Mi-aș dori să nu faceți greșeala pe care au făcut-o guvernanții sovietici. Trebuie să luați măsui imediat", a afirmat Ponta, de la tribuna Parlamentului.

UPDATE Călin Popescu Tăriceanu. Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a tinut marti, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea motiunii de cenzura, un discurs critic la adresa opozitiei si a schimbat replici cu parlamentarii din PNL si USR, in timp ce social-democrații au aplaudat. "Textul motiunii de cenzura, cu toata experienta pe care o am, mi-a pus capac. Haideti sa fim seriosi, mi se pare prea mult. Dvs vorbiti de amenintati, santaj si teroare? Stiu ca va deranjeaza, si eu v-am ascultat ineptiile, am spus lucruri care stiu ca va dor. Spuneti ca familia ar trebui sa dispara ca sa traiti in grup. Da, la dvs ma refer (catre USR). Vorbiti de amenintari tocmai dvs care credeti ca injuraturile tin loc de programe politice? Ati ridicat insulta la rang de virtute. Vorbiti de funie in casa spanzuratului, sustineti un presedinte care a impartit romanii intre sustinatorii lui si penali, intre PSD-istii si restul lumii"

"Diaspora e folosită în scop electoral - acuză președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. Acesta a vorbit, astăzi, în Parlament, după citirea moțiunii de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă.

"Vorbiți despre incapacitatea votului pentru diaspora. Mi-am adus aminte că în 2007 parlamentarii PD au depus o moțiune de cenzură pe această temă. De atunci s-au perindat la guvernare guverne cu o deschidere extraordinară spre diaspora: Cioloș, Boc, Ungureanu. De ce nu a rezolvat niciunul problema diasporei? Pentru că ea e folosită în scop electoral. De ce președintele a anunțat referendum pe 16 mai? Iohannis a făcut o mică șmecherie", a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Guvernul Dăncilă trece pentru a treia oară, după instalarea la Palatul Victoria, prin furcile caudine alemoțiunii de cenzură. Și de această dată inițiatorii cred că voturile vor apărea peste noapte.

Cu mai puțin de 24 de ore înainte de votul pe moțiune, Opoziția nu a reușit să adune numărul magic de 233 de voturi necesar pentru trecerea moțiunii.

Cei de la Pro România susțin însă că ar mai putea aduce încă aproximativ 15 voturi de la PSD, dar chiar și așa tot le-ar lipsi trei.

"Suntem în discutii cu 10-15 parlamentari și de la Cameră și de la Senat, să vedem dacă trecerea lor în Pro Romania se va produce în următoarele zile", a declarat la Realitatea TV Adrian Țuțuianu.



Preocupați mai mult de negocierile cu PLUS, liderii USR sunt rezervați în privința succesului moțiunii și nici nu doresc să facă parte dintr-un Guvern înainte de alegeri.

Social democrații sunt destul de siguri că nu vor pierde guvernarea, dar din teama de trădare pe fondul tensiunilor interne pentru preluarea partidului, își vor ține parlamentarii în bănci.

PSD face și planuri post moțiune și caută să se reinventeze prin lansarea unui nou program politic.

Noua filosofie a PSD urmează să fie adoptată de Congresul de la sfârșitul lunii.

MOȚIUNEA DE CENZURĂ ÎN CIFRE



VOTURI NECESARE PENTRU CA MOȚIUNEA SĂ TREACĂ - 233

PSD+ALDE - 238 voturi

OPOZIȚIA - 210 voturi

(PNL susține că are 215 voturi)

DĂNCILĂ, REZISTENTĂ LA MOȚIUNI

Prima moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a fost depusă anul trecut in luna iunie, într-o perioadă cu ample proteste de stradă.

Pentru căderea Guvernului Dăncila au votat doar 166 de senatori și deputati din totalul de 465, prin urmare, motiunea a fost respinsă, iar Guvernul a rămas in functie. Votantii aufost de la PNL, USR și PMP.

Luna decembrie a venit cu un nou test pentru executiv. Ședinta în care s-a citit textul moțiunii a început cu aproape două ore întârziere. Liberalii au cerut introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, dar solicitarea a fost respinsă de preşedintele de şedinţă. În tot acest timp, premierul Viorica Dăncilă se fotografia cu colegele din PSD.

Opoziţia a adunat doar 161 de voturi, cu 72 mai puţine decât avea nevoie pentru a dărâma Executivul. Şedinţa în care a fost dezbătută moţiunea a fost una cu scandal, proteste şi atacuri între parlamentarii din ambele tabere.

